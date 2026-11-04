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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate visą pasaulį prajuokinusį berniuką? Pamatykite, kaip jis atrodo užaugęs

2026-11-04 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 20:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vos 11 mėnesių Samo Grinerio šeima nė nenutuokė, kad paplūdimyje užfiksuota nuotrauka vieną dieną išgarsins berniuką visame pasaulyje. 2007-aisiais berniuko mama Laney nufotografavo sūnų, kaip šis ruošėsi įsidėti į burną saują smėlio. Netrukus šis kadras išplito internete ir tapo vienu žinomiausių memų – „Success Kid“ (liet. „Sėkmės vaikas“). 

Samas Grineris (nuotr. socialinių tinklų)

Vos 11 mėnesių Samo Grinerio šeima nė nenutuokė, kad paplūdimyje užfiksuota nuotrauka vieną dieną išgarsins berniuką visame pasaulyje. 2007-aisiais berniuko mama Laney nufotografavo sūnų, kaip šis ruošėsi įsidėti į burną saują smėlio. Netrukus šis kadras išplito internete ir tapo vienu žinomiausių memų – „Success Kid“ (liet. „Sėkmės vaikas“). 

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Tačiau už linksmo kadro slypi kur kas jautresnė istorija, susijusi su šeimos išgyvenimais ir rimtais sveikatos išbandymais, skelbė unilad.com.

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Samas ir jo tėvai Laney bei Justinas Grineriai šia istorija pasidalijo 2025 m. birželį „BuzzFeed“ paskelbtame vaizdo įraše.

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Išplitusio kadro istorija

Laney pasakojo, kad 2007-aisiais buvo įsigijusi naują fotoaparatą ir norėjo įamžinti savo kūdikį bei šeimą. Tą pačią dieną ji nuotrauka pasidalijo savo socialiniame tinkle. Per pirmąją dieną kadras sulaukė maždaug 300 paspaudimų „patinka“.

Vis dėlto nepraėjus nė metams ji pradėjo pastebėti, kad sūnaus nuotrauka plinta internete ir žmonės ją įvairiai redaguoja.

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Viena pirmųjų versijų, kurią pamatė Laney, buvo nuotrauka su „Photoshop“ pagalba įkomponuotu vaiku fone ir sugriauta smėlio pilimi. Prie kadro buvo pridėtas užrašas „I hate sandcastles“ (liet. „Nekenčiu smėlio pilių“).

Šeima prisipažino, kad tuo metu net nežinojo, kas yra memai.

„Tą akimirką supratau, kad nuotraukos susigrąžinti jau nebepavyks. Internetas ją pasisavino“, – prisiminė Laney.

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Maždaug po metų moteris pirmą kartą pamatė sūnaus nuotrauką su žaliu ir mėlynu fonu bei užrašu „Success Kid“. Laney teigė, kad šis pavadinimas Samui ypač tiko, nes berniukas gimė neišnešiotas, o vos šešių savaičių jam prireikė smegenų operacijos.

„Man atrodė, kad tai jam pats tinkamiausias pavadinimas, kurį jam suteikė pats internetas“, – sakė ji.

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Nenori būti prisimenamas tik dėl memo

Samo nuotrauka ilgainiui tapo tikru interneto fenomenu. Ji buvo naudojama įvairiose reklamos kampanijose, pasirodė net „Super Bowl“ reklamoje ir laikraščiuose visame pasaulyje.

Vis dėlto užaugęs Samas pripažino, kad būti žinomam nuo pat kūdikystės nėra vien džiugi patirtis. Jis nenori, kad žmonės jį prisimintų tik dėl vaikystėje išgarsėjusios nuotraukos.

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„Pomėgiai keičiasi, keičiasi ir tavo požiūris į gyvenimą bei kūnas. Nesinori, kad tave pažinotų tik kaip „Sėkmės vaiką“, – sakė jis.

Vaikinas taip pat atskleidė, kad gerbėjai iki šiol jį atpažįsta ir prašo pakartoti garsiąją pozą arba papasakoti, koks buvo smėlio skonis.

Interneto memas padėjo šeimai sunkiu metu

Nors Samo nuotrauka pasaulyje išgarsėjo dėl linksmo vaizdo, vėliau ji įgijo ir kur kas gilesnę prasmę pačiai šeimai.

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Samo tėvui Justinui buvo diagnozuota lėtinė inkstų liga. Šešerius metus vyrui buvo atliekamos dializės procedūros, tačiau jis negalėjo sulaukti inksto transplantacijos, nes šeima neišgalėjo įsigyti po operacijos reikalingų vaistų, apsaugančių nuo persodinto organo atmetimo.

Justinas pasakojo, kad iš pradžių nenorėjo prašyti pagalbos pasitelkdamas „Success Kid“ memą. Tačiau socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbus informaciją apie lėšų rinkimą ir kai kuriems leidiniams pasidalijus šia žinia, „GoFundMe“ kampanijos tikslas buvo pasiektas vos per pirmąją savaitę.

Šeima taip pat atskleidė, kad Samo nuotrauka tapo savotišku įkvėpimu medikams. Slaugytojai ir gydytojai naudoja šį memą, norėdami praskaidrinti savo kasdienybę.

„Man labai džiugu, kad žmonės, gelbstintys kitų gyvybes, naudoja mano nuotrauką, kurioje aš tiesiog valgiau smėlį“, – sakė Samas.

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