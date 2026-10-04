Pamatę, su kuo pozavo Petruškevičius, neteko žado: „Atsargiai, Mantai...“

Netrukus nuotrauka sulaukė didelio internautų dėmesio.
Plinta kadras
Socialiniame tinkle M. Petruškevičius paviešino kadrą, kuriame jis pozavo su žinomu modeliu N.Campbell. Į renginį apsilankęs vyras pasipuošė stilingu odiniu švarkeliu, juodomis kelnėmis ir marškinėliais. Tuo tarpu modelis išsiskyrė ryškiai rožine, aptempta suknele, kuri jos įvaizdžiui suteikė seksualumo.
Šį kadrą išvydę internautai nesusilaikė ir komentarų skiltyje paliko daugybę reakcijų.
„Dvi legendos“, – rašė vienas.
„Atsargiai, Mantai, ji tik gviešiasi tavo turtų“, – juokavo J. Jankevičius.
„Stulbinantis“, – komentavo kitas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.