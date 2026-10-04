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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamatę, su kuo pozavo Petruškevičius, neteko žado: „Atsargiai, Mantai...“

2026-10-04 11:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 11:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinomas floristas ir dekoratorius Mantas Petruškevičius nustebino savo sekėjus – socialiniuose tinkluose paviešino kadrą, kuriame įsiamžino kartu su pasaulinio garso supermodeliu Naomi Campbell.

Mantas Petruškevičius (nuotr. Dariaus Kučio)
GALERIJA (9)

Žinomas floristas ir dekoratorius Mantas Petruškevičius nustebino savo sekėjus – socialiniuose tinkluose paviešino kadrą, kuriame įsiamžino kartu su pasaulinio garso supermodeliu Naomi Campbell.

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Netrukus nuotrauka sulaukė didelio internautų dėmesio.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Petruškevičius laidoje „Gero vakaro šou“

Plinta kadras

Socialiniame tinkle M. Petruškevičius paviešino kadrą, kuriame jis pozavo su žinomu modeliu N.Campbell. Į renginį apsilankęs vyras pasipuošė stilingu odiniu švarkeliu, juodomis kelnėmis ir marškinėliais. Tuo tarpu modelis išsiskyrė ryškiai rožine, aptempta suknele, kuri jos įvaizdžiui suteikė seksualumo.

Šį kadrą išvydę internautai nesusilaikė ir komentarų skiltyje paliko daugybę reakcijų.

„Dvi legendos“, – rašė vienas.

„Atsargiai, Mantai, ji tik gviešiasi tavo turtų“, – juokavo J. Jankevičius.

„Stulbinantis“, – komentavo kitas.

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Profesorius Dr.Varnas
Profesorius Dr.Varnas
2026-10-04 11:43
Straipsnio pradžioje reikia pabrėžti žinomiausias Lietuvos PEDERASTAS kiek jus žurnalistus galima mokyti ar jūs beraščiai ble
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su gorila
su gorila
2026-10-04 12:06
jam ant bobu nestojakas.
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