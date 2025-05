Prisimenate tūkstančius lietuvių savo balsu sužavėjusį Ilją? Štai ką vyras veikia dabar

Vos 12 metų sulaukęs Ilja Aksionovas pirmą kartą sužavėjo Lietuvos publiką viename televizijos projekte atlikdamas dainą „You Raise Me Up“ ir pribloškė žiūrovus savo brandžiu balsu. Nors nuo to laiko praėjo daugiau nei dešimtmetis, muzika vis dar yra neatsiejama jo gyvenimo dalis.