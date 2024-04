Prisimenate šią populiarią aktorę iš filmų? Nepatikėsite, kaip ji atrodo dabar

Amandai Bynes buvo vos 10 metų, kai ji pradėjo aktorės karjerą „Nickelodeon“ seriale „All That“ (liet. „Visa tai“), ir nuo to laiko ji nuolat tobulino savo išvaizdą plastinėmis operacijomis.

2023 m. gruodį ji prisipažino, kad, norėdama sustiprinti pasitikėjimą savimi, pasidarė blefaroplastikos, akių vokų korekcijos, operaciją. Anksčiau ji taip pat atskleidė, kad jai buvo atlikta nosies operacija, rašo intouchweekly.com.

2000

Nuo 1996 iki 2000 m. Amanda vaidino „Nickelodeon“ seriale „All That“ bei filmavosi laidoje „The Amanda Show“, kuri buvo rodomas nuo 1996 iki 2002 m. Pirmasis jos vaidmuo filme buvo 2002 m. filme „Big Fat Liar“ (liet. „Didelis storas melagis“).

2004

Amanda toliau vaidino tokiuose filmuose kaip „What a Girl Wants“ (liet. „Ko nori merginos“), „She‘s the Man“ (liet. „Ji ir yra tas žmogus“) ir „Hairspray“ (liet. „Plaukų lakas“). Ji taip pat atliko pagrindinį vaidmenį 2002-2006 m. filmuose „What I Like About You“ (liet. „Kas man tavyje patinka“). Paskutinis jos aktorinis vaidmuo buvo 2010 m. filme „EasyA“.

2011

Amanda pateko į laikraščių antraštes, kai įkliuvo neblaivi prie automobilio vairo. Jai buvo paskirtas 72 valandų areštas, kad būtų įvertinta jos psichinė sveikata.

Jos tėvai pateikė teismui dokumentus, kad gautų laikiną aktorės globą. „Ji be perstojo kalba apie kosmetines operacijas, kurias nori atlikti, – tvirtino jie. – Ji ir motiną ragina pasidaryti plastines operacijas.“

2014

Socialiniame tinkle „Twitter“ Amanda atskleidė, kad jai buvo atlikta nosies operacija. „Paprašiau visų žurnalų ir tinklaraščių nebenaudoti senų mano nuotraukų, nes aš dabar kitaip atrodau, – aiškino ji. – Man buvo atlikta nosies operacija ir pašalinta raukšlė tarp akių. Niekam neketinau to sakyti, bet naujose nuotraukose atrodau daug gražiau, todėl nebenoriu, kad būtų naudojamos senosios nuotraukos!“ Tuo metu aktorė dažnai „Twitter“ tinkle rašė apie savo išvaizdą.

2019

Amanda vėl pakeitė savo išvaizdą – ant veido išsitatuiravo širdelę, tačiau nepraėjus nė trejiems metams, ji pasidalijo vaizdo įrašu, kaip jai šalinama tatuiruotė, nors ir nepavyko jos pilnai pašalinti. „Niekam nebeįdomu, ar žmonės turi veido tatuiruotes“, – sakė ji savo tinklalaidėje.

2023

Kai aktorės gerbėjai ėmė komentuoti pasikeitusią Amandos išvaizdą, ji patvirtino, kad jai buvo atlikta dar viena plastinės chirurgijos procedūra.

„Niekada anksčiau apie tai atvirai nekalbėjau, bet iš tikrųjų man buvo atlikta blefaroplastinė operacija, – aiškino ji „TikTok“ vaizdo įraše. – Taigi, nebeliko tų akių vokų raukšlių. Tai buvo vienas geriausių dalykų padėjusių sustiprinti pasitikėjimą savimi ir dėl to daug geriau jaučiuosi, todėl tiesiog norėjau apie tai parašyti, kad išsklaidyčiau tuos gandus, kodėl pasikeitė mano išvaizda.

Dabar jaučiuosi daug geriau ir labai džiaugiuosi, kad pasidariau blefaroplastinę operaciją. Tai buvo vienas geriausių sprendimų.“