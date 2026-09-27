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Prisimenate berniuką iš filmo „Peliukas Stiuartas Litlis“? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar

2026-09-27 17:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 17:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugeliui kino gerbėjų Jonathan Lipnicki iki šiol įsiminė kaip akinius nešiojantis berniukas iš filmų „Peliukas Stiuartas Litlis“, „Džeris Magvairas“. Nuo vaidmenų praėjo jau beveik 30 metų, o dabar aktorius retai pasirodo viešuose renginiuose. Vis dėlto neseniai 35-erių aktorius žengė raudonuoju kilimu ir pristatė naujausią savo filmą.

Jonathan Lipnicki vaikystėje (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (7)

Daugeliui kino gerbėjų Jonathan Lipnicki iki šiol įsiminė kaip akinius nešiojantis berniukas iš filmų „Peliukas Stiuartas Litlis“, „Džeris Magvairas“. Nuo vaidmenų praėjo jau beveik 30 metų, o dabar aktorius retai pasirodo viešuose renginiuose. Vis dėlto neseniai 35-erių aktorius žengė raudonuoju kilimu ir pristatė naujausią savo filmą.

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Rugsėjo 23-iąją, Jonathan Lipnicki dalyvavo Los Andžele vykusioje naujojo filmo „Primetime“ premjeroje. Ant raudonojo kilimo jis pozavo kartu su filmo režisieriumi Lance Oppenheim, rašė People.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jonathan Lipnicki

Jonathan Lipnicki aktoriaus karjerą pradėjo būdamas vos penkerių – 1996 metais pasirodė filme „Džeris Magvairas“, kuriame vaidino kartu su Tom Cruise ir Renée Zellweger.

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Ėmėsi tamsaus vaidmens

Naujajame A24 trileryje „Primetime“ pasakojama istorija apie personažą, kurį įkvėpė laidos „To Catch a Predator“ vedėjas Chris Hansen. Jo vaidmenį filme atlieka Robert Pattinson.

Jonathan Lipnicki filme teko gerokai tamsesnis vaidmuo nei tie, su kuriais žiūrovai jį prisimena iš vaikystės.

Kita buvusi vaikų kino žvaigždė Skyler Gisondo filme vaidina jauką, kuris privilioja galimus vaikų seksualinius išnaudotojus į susitikimus, kur jų laukia Robert Pattinson personažas, jo komanda ir teisėsaugos pareigūnai.

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Kaip skelbia „The Hollywood Reporter“, Jonathan Lipnicki vaidina personažą, internete pasivadinusį Crazyfrog73. Jis patenka į kompromituojančią situaciją po to, kai susidomi Skyler Gisondo vaidinamu jauku.

Išgarsėjo dar vaikystėje

Be filmo „Džeris Magvairas“, Jonathan Lipnicki puikiai žinomas dėl vaidmens 1999 metų filme „Pekiukas Stiuartas Litlis“. Jis taip pat pasirodė 2000 metų juostoje „Mažasis vampyras“ bei 2002 metų filme „Kaip Maikas“.

Bėgant metams Jonathan Lipnicki ir toliau vaidino – pasirodė televizijos serialuose, nepriklausomuose filmuose bei Los Andželo teatro spektakliuose.

 

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