Prisimenate berniuką iš filmo „Peliukas Stiuartas Litlis“? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar

Rugsėjo 23-iąją, Jonathan Lipnicki dalyvavo Los Andžele vykusioje naujojo filmo „Primetime“ premjeroje. Ant raudonojo kilimo jis pozavo kartu su filmo režisieriumi Lance Oppenheim, rašė People.
Jonathan Lipnicki aktoriaus karjerą pradėjo būdamas vos penkerių – 1996 metais pasirodė filme „Džeris Magvairas“, kuriame vaidino kartu su Tom Cruise ir Renée Zellweger.
Ėmėsi tamsaus vaidmens
Naujajame A24 trileryje „Primetime“ pasakojama istorija apie personažą, kurį įkvėpė laidos „To Catch a Predator“ vedėjas Chris Hansen. Jo vaidmenį filme atlieka Robert Pattinson.
Jonathan Lipnicki filme teko gerokai tamsesnis vaidmuo nei tie, su kuriais žiūrovai jį prisimena iš vaikystės.
Kita buvusi vaikų kino žvaigždė Skyler Gisondo filme vaidina jauką, kuris privilioja galimus vaikų seksualinius išnaudotojus į susitikimus, kur jų laukia Robert Pattinson personažas, jo komanda ir teisėsaugos pareigūnai.
Kaip skelbia „The Hollywood Reporter“, Jonathan Lipnicki vaidina personažą, internete pasivadinusį Crazyfrog73. Jis patenka į kompromituojančią situaciją po to, kai susidomi Skyler Gisondo vaidinamu jauku.
Išgarsėjo dar vaikystėje
Be filmo „Džeris Magvairas“, Jonathan Lipnicki puikiai žinomas dėl vaidmens 1999 metų filme „Pekiukas Stiuartas Litlis“. Jis taip pat pasirodė 2000 metų juostoje „Mažasis vampyras“ bei 2002 metų filme „Kaip Maikas“.
Bėgant metams Jonathan Lipnicki ir toliau vaidino – pasirodė televizijos serialuose, nepriklausomuose filmuose bei Los Andželo teatro spektakliuose.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.