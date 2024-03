Princesės Dianos brolis ryžosi atvirai išpažinčiai: buvo seksualiai išnaudojamas

Kalbėdamas per interviu, kuris buvo parodytas „TODAY“ laidoje, jaunesnysis princesės Dianos brolis papasakojo apie tai, ką patyrė vaikystėje vienoje prestižiškiausių Anglijos internatinių mokyklų.

„Mes buvome uždaryti. Buvome tarsi kaliniai, labai blogų žmonių grobuonys, kuriuose slypėjo patys blogiausi instinktai“, – pasakojimą pradėjo 59-erių C. Spenceris, besiruošiantis išleisti memuarų knygą „A Very Private School“.

Siaubingus išgyvenimus atskleidęs vyras pripažino, kad pirmasis žmogus, kuriam jis papasakojo apie prievartą, buvo terapeutas. Tačiau kreiptis į specialistą ir išsipasakoti jis nusprendė būdamas tik 42-ejų.

„Jūs laikėte tai savyje?“ – paklausė stebėjosi laidos vedėjas.

„Taip. Vaikystėje mane seksualiai išnaudojo moteris“, – rėžė C. Spenceris.

Mokykla „Maidwell Hall“, kurioje mokėsi C. Spenceris, pareiškime dienraščiui „TODAY“ skelbė, kad pranešė vietos valdžios institucijoms ištirti galimus nusikaltimus prieš vaikus. Jie taip pat ragina visus, turinčius patirties praeityje, pranešti apie tai.

Pasidalijo visos šeimos nuotrauka

Be to, penktadienį C. Spenceris „Instagram“ tinkle pasidalijo šeimos nuotrauka iš vaikystės.

„Nesu tikras, ar esu kažkuo naudingas šioje 1966 m. šeimos nuotraukoje, bet dalijuosi ja, nes manau, kad tai vienintelis mano tėvų, mano seserų ir manęs kartu kadras. Daugiausia dėl to, kad dažniausiai už objektyvo stovėdavo mano tėvas.

Laiminga akimirka mano vaikystės namuose – Park House, Sandringhame – iš labai seniai“, – pridūrė jis.

C. Spenceris savo memuarus išleis kovo 14 d.

Praėjusį mėnesį „Instagram“ pasidalytame įraše jis rašė: „Ketverius su puse metų rašiau knygą, todėl man tai yra kažkas tokio, kai pagalvoju, kad jau po mėnesio ji pagaliau atsidurs skaitytojų rankose....“