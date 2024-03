Kilus šaršalui dėl Kate nuotraukos – oficialus princesės atsiprašymas: „Kartais ir aš eksperimentuoju“

Velso kunigaikštienė prisipažino, kad redagavo Motinos dienos portretą, kurį vakar paskelbė Kensingtono rūmai, ir atsiprašė „už bet kokią painiavą“, kurią sukėlė šeimos nuotrauka, skelbia dailymail.co.uk.

Valdovų rūmai patyrė vis didesnį spaudimą atskleisti tiesą apie nuotrauką po to, kai geriausios pasaulio nuotraukų agentūros, tarp jų ir „Press Association“, atsisakė nuotraukos dėl teiginių, kad ja buvo skaitmeniniu būdu manipuliuojama.

Nuotrauka, kurioje trijų vaikų motina spinduliuoja su princu George'u, princese Charlotte ir princu Louisu, buvo pirmoji oficiali princesės nuotrauka, paskelbta po to, kai sausio mėnesį jai buvo atlikta planinė pilvo operacija.

„Kaip ir daugelis mėgėjų fotografų, aš kartais eksperimentuoju su nuotraukų redagavimu. Noriu atsiprašyti už bet kokią kilusią sumaištį, kurią sukėlė vakar pasidalinta mūsų šeimos nuotrauka. Tikiuosi, kad visi švenčiantys Motinos dieną buvo laimingi. C“, – skelbiama oficialiame karališkos šeimos pranešime.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C