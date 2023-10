Princas Williamas ir Kate ruošiasi naujam etapui: konkuruos su Harry ir Meghan?

Teigiama, kad princas Williamas ir kunigaikštienė Kate šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose teikia savo prekės ženklo paraišką. Taip pat pranešama, kad Velso sutuoktiniai dalyvaus įvairiuose karališkuosiuose renginiuose visame pasaulyje, kad populiarintų karališkąją šeimą.

Tačiau tai vyksta tuo metu, kai Williamo brolis Harry ir jo žmona Meghan toliau kuria gyvenimą sau ir savo šeimai Jungtinėse Amerikos Valstijose. Persikėlę į Ameriką 2020 m., praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai paskelbė pasitraukiantys iš karališkųjų pareigų, Meghan ir Harry įsikūrė Montecito mieste.

Ryšių su visuomene ekspertas Andy Barras portalui „The Mirror“ atskleidė, kad Meghan ir Harry „pavydėtų“ ryšiams ir galimybėms, kurios atsivertų Williamui ir Kate, jei jie nuspręstų prasiveržti į Jungtines Amerikos Valstijas.

REKLAMA

REKLAMA

„Man patinka Meghan ir Harry, bet, manau, kad jei Kate ir Willliamas norėtų prasiveržti į Ameriką, kaip kalbama, jie tai padarytų daug lengviau ir greičiau, nei jų poros varžovai. Nors Harry ir Meghan turi galingus ryšius su daugybe įžymių žmonių, karališkosios šeimos nariams viskas būtų kitaip. Pasaulinis susidomėjimas britų karališkąja šeima reiškia, kad jie garantuotai sulauks minios žmonių, kad ir kur eitų“, – įsitikinęs ekspertas.

REKLAMA

Jis pažymėjo, kad princas Williamas ir Kate akimirksniu įgytų tokių ryšių ir galimybių, kokių pavydėtų net tokios aukščiausio lygio įžymybės kaip Meghan ir Harry: „Užtenka stebėti kiekvieną jų bendravimą, kad pamatytumėte, jog Kate ir Williamas akivaizdžiai yra labai konkurencingi, o jei tai suderinsite su visu pajėgumu veikiančia karališkosios reklamos mašina, daug ko ten nepastebėsite.“

Pranešama, kad šių metų gegužės 12 d. princas Williamas JAV patentų ir prekių ženklų biurui pateikė paraišką dėl prekių ženklo „The Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales“ (Velso princo ir princesės karališkasis fondas) įregistravimo.

REKLAMA

REKLAMA

„Mail on Sunday“ redaktoriaus padėjėja Keitė Mansey neseniai tinklalaidėje „The Royal Beat“ kalbėjo apie tai, kad pora nusitaikė į Valstijas.

„Princas Williamas supranta, kad reikia turėti Amerikos pusę. Jis labai rimtai žiūri į tai, kad jo vaidmuo yra globalus. Jis yra pasaulinėje scenoje ir ketina tuo pasinaudoti“, – sakė ji.