Princas Harry ir Meghan Markle slapta paliko karalienės jubiliejaus iškilmes: santykiai su broliu ir toliau bliūkšta

Kai sekmadienį prie Bakinghamo rūmuose prasidėjo ekstravagantiškas šventės iškilmių uždarymas, Meghan Markle su princu Harry ir trejų metų Archie ir vienerių Lillibet jau buvo išvažiavę iš pilies teritorijos ir sėdo į lėktuvą atgal namo. Pora greitai pasitraukė dar nepasibaigus jubiliejaus iškilmėms, kai ekspertai tvirtino, kad Harry sunkiai priima savo naująjį „antros eilės karališkąjį“ vaidmenį, o gerbėjai atkreipė dėmesį į Meghan „akivaizdų“ pasipiktinimą Kate Middleton, rašo mirror.co.uk.

Įtampa tarp karališkosios šeimos narių ir princo Harry su Meghan Markle paaštrėjo po to, kai praėjusiais metais pora interviu su Oprah papapasakojo apie patirtą rasizmą, o Meghan atvirai prabilo apie nutrūkusius santykius su Kate.

REKLAMA

Šį savaitgalį Harry ir Meghan pirmą kartą viešai pasirodė kartu su Kembridžo hercogiene po to, kai prieš dvejus metus persikėlė į JAV. Jie per iškilmes taip pat nebuvo dėmesio centre ir buvo pastebėti sėdintys keliomis eilėmis atokiau už princo Charleso ir princo Williamo per penktadienio Padėkos pamaldas Šv. Pauliaus katedroje. Abi kunigaikštienės per iškilmes niekada į viena kitą net nežvilgtelėjo.

Karališkieji gerbėjai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Meghan buvo galima pamatyti „nusisukančią“ nuo Kornvalio hercogienės, kai ji atvyko į katedrą. Išėjus iš tarnybos ji su vyru princu Harry sulaukė pagyrimų iš visuomenės. Manoma, kad jų kelionė kainavo daugiau nei 150 000 eurų, tačiau neaišku, kas apmokėjo sąskaitą. Atskridę į JK privačiu lėktuvu, jie buvo perkelti į Bakinghamo rūmams priklausantį automobilį ir jiems buvo suteikta nedidelė palyda bei saugumo detalės.

REKLAMA

REKLAMA

Karalienė sekmadienį grįžo į Bakinghamo rūmus, kad pasveikintų minią pasibaigus jubiliejui. Pasirodžiusi balkone ir šalia karališkosios šeimos narių, karalienė buvo sutikta karštais plojimais ir pasiliko jaudinančiai atlikti šalies himną. Dabar, sulaukusi 96 metų, monarchė šventėse beveik nedalyvavo dėl nuolatinių judėjimo problemų.

Beveik visas keturias dienas ji praleido Vindzoro pilyje. Sekmadienio vakarą paskelbtame pareiškime karalienė teigė, kad buvo „labai sujaudinta“, kad tiek daug žmonių atėjo švęsti jos platininio jubiliejaus.

„Nors gal ir nedalyvavau kiekviename renginyje asmeniškai, mano širdis buvo su jumis visais“, – sakė ji. "Ir aš tebesu pasiryžusi tarnauti jums pagal savo galimybes, palaikoma mano šeimos." Karalienė sakė, kad ją „įkvėpė pastarosiomis dienomis ryškus gerumas, džiaugsmas ir giminystė“, ir sakė tikinti, kad šis „atnaujintas bendrumo jausmas bus jaučiamas dar daugelį metų“. Ji baigė: „Nuoširdžiai dėkoju už jūsų gerus linkėjimus ir už jūsų visų vaidmenį šiose linksmose šventėse“.