Praūžė MTV kino apdovanojimai: scenoje suspindo pasaulinės žvaigždės

Šiemet apdovanojimai buvo itin įsimintini 25 metus televizijoje dirbančios Zendayai – buvusiai „Disney“ vaikų-žvaigždei. Zendaya apdovanojimą gavo už geriausią vaidybą šou – televizijos HBO seriale „Euforija“. Serialas taip pat pelnė netradicinį apdovanojimą „už geriausią kovą“ ir naują apdovanojimą už geriausią ekrano „pakabinimą“. MTV kaip apdovanojimus įteikia įvairių kategorijų – nuo „geriausio bučinio“ iki „baisiausios vaidybos“ – „Auksinių kukurūzų spragėsių“ kibirėlius, rašo CNN.

Gerbėjai raginami už savo dievukus balsuoti ne vieną kartą, tad šie apdovanojimai dažniausiai atitenka pagrindinės srovės ir komerciniams hitams, turintiems daug ištikimų sekėjų socialinėje žiniasklaidoje.

Nestebina, kad geriausiu filmu tapo „Žmogus-voras: nėra kelio atgal“ – kol kas daugiausiai po pandemijos uždirbusi juosta. Visame pasaulyje ji savo kūrėjams uždirbo beveik 1,9 mlrd. dolerių (1,77 mlrd. eurų) ir yra trečias didžiausias visų laikų hitas JAV kino teatruose.

„Žmogus-voras“ taip pat atnešė geriausios vaidybos filme apdovanojimą Zendayos vaikinui ekrane ir tikrovėje Tomui Hollandui (Tomui Holandui) – naujausiam voratinklius svaidančio superdidvyrio įsikūnijimui.

Vis dėlto nė vienas iš jų asmeniškai nedalyvavo ceremonijoje Santa Monikoje netoli Los Andželo.

Žvaigždžių spindesio ceremonijai suteikė Jennifer Lopez (Dženifer Lopes), atsiėmusi be balsavimo jai skirtą „Kartos apdovanojimą“.

Ji padėkojo „tikrai meilei“ ir pasakė sužadėtiniui Benui Affleckui (Benui Aflekui) „ir visiems namuose“, kad grįžta vakarienės.

J. Lopez taip pat gavo apdovanojimą už geriausią dainą – „On My Way (Marry Me)", o ne vieną apdovanojimą „Grammy“ turinti 19-metė Olivia Rodrigo (Olivija Rodrigo) buvo apdovanota už geriausią muzikinį dokumentinį filmą „Olivia Rodrigo: driving home 2 u“.

Jackas Blackas (Džekas Blekas) sekmadienį taip pat buvo pagerbtas už savo karjerą. 52 metų aktorius, komikas ir muzikantas pabandė energingai įžengti į sceną, atliko salto, sulaukė auditorijos sveikinimo šūksnių ir uždusęs paprašė „gurkšnelio deguonies“.

Danielis Radcliffe'as (Danielis Redklifas), už darbą nuotykių komedijoje „Prarastas miestas“ (The Lost City) išrinktas „geriausiu piktadariu“, juokavo, kad jam šis darbas buvo lengvas dėl jo britiško akcento.

„Tai visuotinai pripažįstamas gryno blogio akcentas, – sakė jis. – Tai balsas, kuris paspirtų šuniuką ar neduotų Oliveriui Tvistui daugiau maisto.“

„Tikrai turėčiau labiausiai dėkoti savo tėvams, kad jie prieš daugelį metų labai įžvalgiai nusprendė turėti mane britą, kad užaugčiau atrodydamas pakankamai natūraliai blogas ir vieną dieną pelnyčiau šį apdovanojimą“, – pridūrė jis.