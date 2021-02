Princas Charlesas aplankė 99-erių tėvą Philipą ligoninėje: iš jos išvyko apsiašarojęs

Užsienio žiniasklaidoje pasirodė žinia, jog iš ligoninės išeinantis jo sūnus buvo apsiašarojęs, pranešė dailymail.co.uk.

Princas Philipas į ligoninę buvo paguldytas antradienį. Manoma, kad jis ligoninėje liks iki kitos savaitės.

Jo sūnus šeštadienį buvo nufotografuotas, kai įeidinėjo ir išeidinėjo iš ligoninės. Fotografai užfiksavo, jog iš ligoninės jis išėjo apsiašarojęs.

Manoma, kad Charlesas nematė savo tėvo nuo pat Kalėdų dėl visoje šalyje taikomų koronaviruso apribojimų.

Manoma, kad princas Philipas bus išleistas po kelių dienų, tačiau tikimasi, kad jis savaitgalį ir kitą savaitę liks ligoninėje „stebėjimui ir poilsiui“.

Charlesas buvo pavaizduotas atvykęs į ligoninę, kurioje dėl koronaviruso pandemijos lankytojai šiuo metu priimami tik „išskirtinėmis aplinkybėmis“.

Slaptas šaltinis sakė, kad princui Philipui nepatinka susibūrimai: „Visi žinome, kad jam nepatinka šurmulys, ir jis vizitą laikys šurmuliu“.

Ji teigė nežinanti vizito priežasties, tačiau pridūrė: „Šiuo metu šeimoje vyksta svarbūs dalykai, ir, manau, visiškai įmanoma, kad Charlesas norėjo eiti pasikalbėti su savo tėvu ir nuraminti jį apie Harį“.

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie tai, jog princas Philipas prastai pasijuto.

Rūmų pranešime sakoma, kad 99 metų princas antradienį vakare buvo atvežtas į privačią Karaliaus Edvardo VII ligoninę. Rūmai pridūrė, kad tai yra „prevencinė priemonė, rekomendavus Jo Karališkosios Didenybės gydytojo“, kai Philipas blogai pasijuto.

Visuomeninis transliuotojas BBC citavo šaltinį, sakiusį, kad Philipas veikiausiai liks gydymo įstaigoje kelias dienas, ten bus stebimas ir ilsėsis. Šaltinis pridūrė, kad princas negalavo jau kelias dienas, bet su pandeminiu koronavirusu tai nesusiję.

Princas ir 94 metų karalienė laikėsi socialinio atstumo Vindzoro pilyje, nes dėl amžiaus jiems kyla didelis koronavirusinės infekcijos komplikacijų pavojus. Pora pirmąsias vakcinos uo COVID-19 dozes gavo sausį. Šis rūmų pranešimas buvo retas viešas komentaras apie privačius karališkosios poros sveikatos reikalus.

Princas Philipas 2017 metais, būdamas 96-erių, atsisakė viešų pareigų, po dvi naktis trukusios hospitalizacijos dėl infekcijos. 2018 metais jam buvo atlikta klubo sąnario operacija. 2019 metų sausį Philipas vairuodamas automobilį įsirėžė į kitą mašiną netoli karalienės Sandringamo dvaro rytų Anglijoje.

Per šią avariją princas nenukentėjo, bet buvo sužeisti du kitu automobiliu važiavę du žmonės. 2019 metų gruodį jis keturias naktis praleido Karaliaus Edvardo ligoninėje, kur buvo gydomas dėl „ankstesnio sveikatos sutrikimo“. Philipas buvo išrašytas per tų metų Kūčias, bet nuo to laiko nebesirodė viešai. Vėliausia hospitalizacija atnaujino susirūpinimą dėl Philipo, kuriam 100 metų sukaks ateinantį birželį, sveikatos.