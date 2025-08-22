Derybas dėl koalicijos sutrikdė incidentas: Vėgėlė išbėgo aiškintis dėl apgadinto automobilio

Apie tai pirminę informaciją pateikė portalas Lrytas.
Per derybas I.Vėgėlė gavo žinią, kad automobilių aikštelėje apgadintas jo automobilis.
Iki jo nubėgęs I.Vėgėlė kurį laiką aiškinosi su pažeidėja, o netrukus sugrįžo atgal.
TV3 Žinių operatoriaus užfiksuotose vaizdo įrašo kadruose – momentas, kai I. Vėgėlė pamatė, kokią žalą padarė jo automobiliui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!