Princas Philipas atsidūrė ligoninėje: negalavo jau kelias dienas

Rūmų pranešime sakoma, kad 99 metų princas antradienį vakare buvo atvežtas į privačią Karaliaus Edvardo VII ligoninę. Rūmai pridūrė, kad tai yra „prevencinė priemonė, rekomendavus Jo Karališkosios Didenybės gydytojo“, kai Philipas blogai pasijuto.

Visuomeninis transliuotojas BBC citavo šaltinį, sakiusį, kad Philipas veikiausiai liks gydymo įstaigoje kelias dienas, ten bus stebimas ir ilsėsis. Šaltinis pridūrė, kad princas negalavo jau kelias dienas, bet su pandeminiu koronavirusu tai nesusiję.

Princas ir 94 metų karalienė laikėsi socialinio atstumo Vindzoro pilyje, nes dėl amžiaus jiems kyla didelis koronavirusinės infekcijos komplikacijų pavojus. Pora pirmąsias vakcinos uo COVID-19 dozes gavo sausį. Šis rūmų pranešimas buvo retas viešas komentaras apie privačius karališkosios poros sveikatos reikalus.

Princas Philipas 2017 metais, būdamas 96-erių, atsisakė viešų pareigų, po dvi naktis trukusios hospitalizacijos dėl infekcijos. 2018 metais jam buvo atlikta klubo sąnario operacija. 2019 metų sausį Philipas vairuodamas automobilį įsirėžė į kitą mašiną netoli karalienės Sandringamo dvaro rytų Anglijoje.

Per šią avariją princas nenukentėjo, bet buvo sužeisti du kitu automobiliu važiavę du žmonės. 2019 metų gruodį jis keturias naktis praleido Karaliaus Edvardo ligoninėje, kur buvo gydomas dėl „ankstesnio sveikatos sutrikimo“. Philipas buvo išrašytas per tų metų Kūčias, bet nuo to laiko nebesirodė viešai. Vėliausia hospitalizacija atnaujino susirūpinimą dėl Philipo, kuriam 100 metų sukaks ateinantį birželį, sveikatos.