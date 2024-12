Prieš 25-erius metus dingęs vyras atsirado gyvas: sesuo atpažino per televiziją

Moteris vėl susitiko su broliu, kuris dingo beveik prieš tris dešimtmečius, – ji atsitiktinai pamatė jo nuotrauką naujienų reportaže.

1999 m. liepą 28 metų Thomas Edwardas Manizakas keliavo per Aidaho, Oregono ir Montanos valstijas 1970 m. gamybos „Ford“ furgonu. Iš sunkvežimių stovėjimo aikštelės jis paskambino motinai ir pranešė, kad jam viskas gerai, rašoma pranešime spaudai.

Tačiau tai buvo paskutinis kartas, kai ji girdėjo savo sūnų, nes, deja, mirė anksčiau, nei praėjusią savaitę jis grįžo į savo šeimą. Jo buvimo vieta pastaruosius 25 metus lieka nežinoma, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

Pranešta apie dingusį vyrą

Tačiau Thomaso šeima niekada nenustojo jo ieškoti, bendradarbiavo su grupėmis, kurios ieško dingusių asmenų, ir plačiai dalijosi informacija apie dingusį vyrą.

REKLAMA

Tada, praėjus 25 metams, balandžio 15 d., Pietų Los Andžele rastas vyras buvo atvežtas į ligoninę. Jis nekalbėjo ir negalėjo bendrauti su personalu, todėl buvo neįmanoma sužinoti, kas jis toks, ar surasti jo šeimą.

Ir tik tada, kai jį parodė naujienų reportaže, jį atpažino sesuo. Užuominą, kodėl jis galėjo prarasti gebėjimą kalbėti, galima rasti dingusių asmenų duomenų bazės „Doe Network“ aprašyme.

REKLAMA

REKLAMA

„Jis sirgo diabetu ir insulino atsargas atnaujindavo miestelių, per kuriuos keliaudavo, klinikose, – rašoma „Doe Network“ svetainėje. – Jis tinkamai nesirūpino savo liga ir galėjo nugrimzti į diabetinę komą. Jis nesikreipė dėl neįgalumo pašalpų ir nesinaudojo savo medicinine kortele diabeto reikmenims įsigyti.“

Thomaso šeima sakė, kad jis mėgo keliauti savo furgonu ir naktimis miegodavo sustojęs kur nors netoli greitkelio. Jis taip pat vežiojosi stovyklavimo įrangą ir reguliariai pavėžėdavo pakeleivius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Du kartus per savaitę jis skambindavo motinai ir pranešdavo, kad jam viskas gerai, o pertraukose tarp kelionių jis vėl apsigyvendavo pas motiną Doiloje, Kalifornijoje. Nepaisant visų ligoninės, kurioje jis buvo gydomas, socialinių paslaugų skyriaus darbuotojų pastangų, nepavyko surasti nė vieno iš jo šeimos narių.

Tačiau lapkričio 22 d. viena moteris paskambino Laseno apygardos šerifo pavaduotojui Derekui Kennemore‘ui ir pasakė, kad pacientas yra jos brolis, nes pamatė jo nuotrauką gegužės 9 d. naujienų straipsnyje. Šerifo tarnybos kapitonas Mike‘as Carney paaiškino, kas nutiko.

REKLAMA

„Moteris informavo šerifo pavaduotoją Dereką Kennemorą, kad jai buvo atsiųstas straipsnis iš laikraščio „USA Today“, kuriame buvo vyro, kuris, jos manymu, buvo jos dingęs brolis, nuotrauka, – sakė jis. – Moteris paaiškino, kad jos brolis buvo paskelbtas dingusiu be žinios 1999 m. iš Doilio, Kalifornijos. Nuo to laiko apie šį vyrą niekas nieko negirdėjo.

Straipsnis „USA Today“ buvo išspausdintas 2024 m. balandžio mėn. ir jame buvo prašoma padėti atpažinti vyrą, kuris buvo paguldytas į ligoninę Los Andželo (Ca) apylinkėse.“

REKLAMA

Pirštų atspaudai patvirtino, kad ligoninėje gulintis vyras, jo šeimos džiaugsmui, yra dingęs T. Manizakas. M. Carney sakė, kad jo sesuo labai džiaugėsi radusi brolį gyvą.

„Ji buvo labai dėkinga, kad mes skyrėme laiko vien tam, kad jį rastume, – sakė jis. – Ji buvo be galo laiminga ir nekantravo paskambinti kitiems šeimos nariams, kad praneštų jiems apie tai. Padėkos diena jiems tapo tikra švente.“

„Būkite atkaklūs, kai kalbama apie tokius dalykus, nes yra šeimos narių, kurie nori gauti atsakymus“, – pridūrė jis. Dingusiųjų be žinios aljansas „Nor-Cal Alliance for the Missing“ vyro ieškojo nuo 2016 m.

„Nors Tommy nekalba ir turi rimtų sveikatos problemų, jo saugus sugrįžimas į šeimos glėbį yra atkaklumo, tikėjimo ir bendruomenės galios įrodymas. Tommy sugrįžimas įrodo, kad stebuklai gali įvykti“, – teigia jie.