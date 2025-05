Prie Baltojo tilto – pasiruošimas ypatingam koncertui: renginys bus nemokamas ir atviras visiems

Koncerto vietoje – prie Baltojo tilto, Vilniuje, gegužės 15-osios popietę jau vyksta intensyvūs pasiruošimo darbai. Čia kyla festivalio scena, kurioje jau rytoj pasirodys daugybė Lietuvos muzikos žvaigždžių.

Ši iniciatyva remiasi paprasta, bet esmine žinute: ieškoti pagalbos – ne silpnumas, o stiprybė. Festivalio idėją palaiko ilgametis „Jaunimo linijos“ bičiulis – atlikėjas Andrius Mamontovas.

„Su „Jaunimo linija“ esame seniai pažįstami – ne vienerius metus vykdėme savižudybių prevencijos iniciatyvą „Nebijok kalbėti“. Jų darbas – nematomas, bet labai svarbus“, – sako atlikėjas. Dar 2009-aisiais jis kartu su organizacija aplankė daugybę Lietuvos miestų, kviesdamas jaunimą atviram pokalbiui apie psichinę sveikatą ir drąsą ieškoti pagalbos.

„Tikiu, kad šis koncertas padės sukurti daugiau telefono linijų, kuriomis bus teikiama emocinė ir psichologinė pagalba“, – teigia A. Mamontovas.

Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“ (7 nuotr.) Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“ Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“ Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“ +3 Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“ Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“ Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“ Pasiruošimas nemokamam emocinės sveikatos festivaliui „Laimingo jaunimo diena“

Jausmai – ne silpnumo ženklas

Dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu, taip pat pasirodysianti festivalio scenoje, sako, kad psichikos sveikata turi tapti tokia pat svarbia viešosios diskusijos dalimi kaip fizinė sveikata.

„Kuo daugiau sklaidos, edukacijos, atvirumo ir dalijimosi – tuo geriau visiems. Kiekvienas žmogus turi žinoti: jis nėra vienas. Pagalbos ieškojimas nėra silpnumo ženklas – tai brandos ir stiprybės išraiška“, – sako atlikėja.

Anot jos, brandi visuomenė turi mokėti pripažinti emocinių sunkumų realumą: „Psichikos sveikata – tai ne papildomas, o esminis visuomenės pamatas. Todėl mums būtini renginiai, edukacinės programos, garsus ir aiškus tonas, nuolat primenantis, kad psichologinė pagalba yra prieinama, o tokios iniciatyvos kaip „Jaunimo linija“ ar jai prilygstančios – gyvybiškai svarbios.“

Prie renginio jungiasi ir dainininkė Ieva Narkutė, kurios tekstai dažnai tampa emociniu atspirties tašku tiems, kas ieško atsakymų į vidinius klausimus.

„Kai galvoju apie savo paauglystę ir jaunystę, dažniausiai ateinantys žodžiai yra pasimetimas ir įtampa. Įtampa, kuri kyla tarp to, kiek daug nori, ir to, kiek mažai gali. Įtampa tarp to, kaip reikia, ir to, ko iš tikro trokšti“, – sako I. Narkutė. – „Kad tas laikas nebūtų neįveikiamas, kad galėtum jį išgyventi, niekada nebijok kreiptis patarimo, ieškok išklausymo, švelnių rankų ir draugiškos širdies.“

Renginys – nemokamas ir atviras visiems

Šiemet pirmą kartą organizuojama „Laimingo jaunimo diena“ kviečia ne tik į koncertą, bet ir į susitikimą, kuriame jauno žmogaus savijauta tampa ne tik pokalbių tema, bet ir bendruomenės rūpesčiu. Penktadienį, jau nuo 17 val., lankytojai galės susipažinti su „Jaunimo linijos“ veikla, pasikalbėti su savanoriais, sužinoti apie emocinės paramos teikimą ir savanorystės galimybes. Taip pat veiks partnerių edukacinės erdvės.

Tuo pat metu startuos „Power Hit Radio“ scena, kur Laura Ignatovičiūtė ir Paulius Mikolaitis-Paul de Miko kvies į gyvus pokalbius, žaidimus ir interaktyvią programą apie tai, kas jungia žmones – nuo muzikos iki humoro ir paprasto žmogiško atvirumo.

Nuo 19.30 val. prie Baltojo tilto prasidės pagrindinis paramos koncertas, kuris bus tiesiogiai transliuojamas per TV3 televiziją. Be anksčiau minėtų Andriaus Mamontovo, Justės Arlauskaitės-Jazzu, Ievos Narkutės scenoje taip pat pasirodys Marijus Mikutavičius, Vaidas Baumila, Angelou, Rokas Yan, Domantas Starkauskas, Lukas Pilkauskas, Pijus Opera ir kiti. Renginį ves Gabrielė Martirosian.

Koncerto metu bus renkama parama „Jaunimo linijai“ trumpaisiais numeriais: 1408 (5 Eur) ir 1410 (10 Eur). Surinktos lėšos bus skirtos „Jaunimo linijos“ emocinės paramos teikimui, kad linija nebūtų užimta.

Festivalį remia ilgametis „Jaunimo linijos“ partneris „Swedbank“, pagrindinis informacinis partneris – TV3 žiniasklaidos grupė. Iniciatyvą palaiko ir Vilniaus miesto savivaldybė.