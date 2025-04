Gerda Žemaitė suspindo ypatinga elegancija: įvaizdį įvertinkite patys

Šventinio vakaro metu pristatyta ir romantiška šios elegantiškos vietos įkvėpėjos, dizainerės Aurelijos Jurkšaitytės kurtų drabužių kolekcija, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (40 nuotr.) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) +36 Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės) Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas (nuotr. Gustės Adamavičiūtės)

(40 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mados ir grožio namų „Aurélie“ atidarymas

Podiumu žengė žinomi veidai

Tarp demonstravusiųjų naujausius autorės darbus buvo ir žinomi veidai – improvizuotu podiumu žengė dizainerės bičiulės – televizijos gelbėtoja Gerda Žemaitė bei grožio meistrė Emerita Norkeliūnė.

„Mano tikslas yra kūryboje atsispindėti moteriškumą – kiekvienas drabužio modelis sukurtas taip, kad subtiliai išryškintų kūno linijas ir leistų kiekvienai damai pasijusti labai elegantiška“, – sako A. Jurkšaitytė.

Būtent dėl to, anot jos, ir gimė naujoji pavasario kolekcija – audiniai, nėriniai, žvilgantys tonai ir Paryžiaus dvelksmas yra užkoduotas kiekvienoje detalėje. Pašnekovė neabejoja – Irinos My My specialiai atidarymo vakarui sukurti papuošalai dar labiau sustiprino kiekvieno įvaizdžio spindesį – tai ne tik mada, tai jausmas.

A.Jurkšaitytė apie savo kūrybą viešai pranešė prieš daugiau nei dešimt metų – tąsyk, kas pusmetį, ji surengė net du įspūdingus skirtingiems sezonams skirtų kolekcijų pristatymus Marijampolėje. Būtent tuomet lietuviškos mados gerbėjai pastebėjo, jog autorė išsiskiria drąsiu požiūriu į kūrybą ir gebėjimu derinti kasdienius audinius su prabangiais akcentais.

Minimalistinio stiliaus drabužius kurianti A. Jurkšaitytė sako norinti pabrėžti paprastumo grožį, todėl klasikinių modelių neužgožia akcentų ar dekoro gausa, o eleganciją kuria lakoniškos, tačiau nevaržančios linijos bei išskirtiniai audiniai. Tai taip pat tapo priežastimi, lėmusia, jog jos sukurtus drabužius vilki ir žinomi pramogų pasaulio žmonės.

REKLAMA

REKLAMA

Aurelijos kolekcijos dažnai įkvėptos pasaulio mados sostinių – Niujorko, Milano ir Paryžiaus. Jos darbai buvo fotografuojami Paryžiaus gatvėse, kur fotosesijas rengia garsiausi pasaulio mados kūrėjai.

„Prancūzija yra ta vieta, kur esu praleidusį ilgesnį laiką. Šios šalies rafinuotumas yra juntamas visur, net smulkiose detalėse. Kai kuriu, dažnai galvoju apie Paryžių. Apie jo romantiką, kultūrą, architektūrą, žavesį, kvapą... Net ir atidarymo vakarą buvo atvykęs aukštosios parfumerijos estetas Linas, pasidalinęs mūzas labiausiai jaudinančiais aromatais“, – pasakoja A. Jurkšaitytė.

REKLAMA

Jos kūryba neapsiriboja vien drabužių dizainu – Aurelija aktyviai dalyvauja įvairiuose meno projektuose ir bendradarbiauja su kitais kūrėjais. Tai inspiravo šiuolaikišką mados ir grožio namų „Aurélie“ koncepciją, kuomet juose įsikuria ne vienas, o keli kūrėjai, nuolat vyksta performansai, priimami netikėti sprendimai, dalinamasi idėjomis bei įžvalgomis.

„Tikiuosi, čia gims ypatingos akimirkos – nuo jaukių mergvakarių, moterų renginių, gurmaniškų degustacijų iki stilingų vestuvių, fotosesijų ar kitų švenčių. Tai erdvė kiekvieno idėjoms, svajonėms ir nepakartojamiems prisiminimams – joje viskas skirta gražiausioms akimirkoms“, – apie mados ir grožio namus „Aurélie“ pasakoja jų įkvėpėja A. Jurkšaitytė.