Praskleistas paslaptingos „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ vilos Tenerifėje šydas: kur gyvens 10 išrinktųjų?

Būtent ši paslaptimis apipinta vila netrukus Tenerifėje taps pačia įdomiausia – žiūrovai kasdien bus kviečiami stebėti kiekvieną realybės šou dalyvių žingsnį, jų emocijas, besipinančius tarpusavio santykius, o gal net ir bręstančius konfliktus… Tačiau ar tokiame rojaus kampelyje gali būti dėl ko nesutarti?

Kaitinanti Tenerifės saulė, atsigaivinti kviečiantis baseinas, idealiai vakarėliams tinkanti vieta ir nesibaigiančios pramogos – to tikisi dalyviai, kurie vis dar tebespėlioja, kaip visam mėnesiui pasikeis įprasti jų gyvenimai. Daugelis jų Tenerifėje lankysis pirmąkart, o ir patirtis realybės šou jiems yra nauja. Ar pavyks nenutrūkti nuo grandinės, susidraugauti su vilos šeimininkais, ir, galbūt, net tapti šou nugalėtoju?

Tenerifėje šiuo metu vyksta paskutinieji pasirengimo realybės šou darbai, o vilos šeimininkai jau ruošiasi priimti svečius. Jie rūpinasi savo vila ir iškart perspėja – gyvenimas čia tikrai bus nepakartojamas, bet nejaugi galvojote, kad vila neturės savo taisyklių, o šeimininkai visuomet svečiams tik šypsosis?

Dalyvių gyvenimą per Go3 nuo gegužės 30 dienos žiūrovai kviečiami stebėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, o pirmadieniais-ketvirtadieniais jų lauks laidos apie šou dalyvių gyvenimą per TV3. Tačiau kurioje vilos vietoje slėpsis kameros, nežino niekas.

„Nepamirškite apie kameras ir mikrofoną, bet kuo greičiau atsipalaiduokite – laikas čia bus nepamirštamas, o vos išvykę, norėsite sugrįžti ir vėl“, – nekantrauja savo svečius pagaliau pamatyti vilos šeimininkai.

