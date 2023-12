Prasideda 10-ojo „Granatos Live“ festivalio laukimas: skelbiami pirmi atlikėjai

Festivalio organizatoriai žada įspūdingą programą ir pristato pirmąsias žvaigždes: islandų roko fenomeną „Kaleo“, šokių ir pop duetą „Jubël“ bei reperį ir dainininką bbno$.

Prasideda 10-ojo „Granatos Live“ festivalio laukimas (4 nuotr.) „Granatos Live“ (Dainiaus Dambrausko nuotr.) „Granatos Live“ (Dainiaus Dambrausko nuotr.) „Kaleo“ (Justin Pagano nuotr.) „Jubël“

Prasideda 10-ojo „Granatos Live" festivalio laukimas

Didžiąją festivalio sceną sudrebins Islandų roko grupė „Kaleo“

„Granatų“ festivalis, kasmet pritraukiantis dešimtis tūkstančių klausytojų vyks jau 10-ąjį kartą.

Šiais išskirtiniais metais festivalio dalyviai scenose išvyks ryškias tarptautines žvaigždes.

Tarp jų – Islandų roko grupės „Kaleo“ krepšelyje – „Grammy“ nominacija už singlo „No good“ atlikimą, daugiau nei 4 milijardai perklausų visame pasaulyje, daugybė koncertų ir pasirodymų didžiausiuose tarptautiniuose festivaliuose.

Į Lietuvą ir „Granatos Live“ festivalį grupė atvyksta pirmą kartą.

Grupė yra išleidusi tris studijinius albumus ir vieną EP albumą. Visame pasaulyje „Kaleo“ geriausiai žinomi už 2016 metais išleistą albumą „A/B“ ir jo singlą „Way Down to Go“.

Ši daina ne tik staigiai šovė į radijo bei muzikos platformų topų viršūnes, bet ir skambėjo iš viso daugiau nei 20-yje televizijos serialų, tarp kurių – „Grey‘s Anatomy“, „Lucifer“, „Riverdale“, „The Vampire Diaries“, „Orange Is the New Black“ ir kt.

Visame pasaulyje ypač populiarus ir kitas albumo „A/B“ singlas – „I Can‘t Go On Without You“.

Naujausią, 2021 metais „Kaleo“ išleistą albumą „Surface Sounds“ (liet. „Paviršiaus garsai“) grupės vokalistas ir dainų kūrėjas JJ Julius Son kūrė įkvėptas įvairiausių jį supančių „paviršių“ garsų – nuo paukščių čiulbėjimo iki Islandijos krioklių skambesio, kuriuos dainose sujungė su savo jausmais. Albumo skambesį ypač palankiai įvertino kritikai.

Nuo 2015 metų „Kaleo“ apšildė tokius atlikėjus kaip „Vance Joy“, „The Lumineers“ ir „The Rolling Stones“, o nuo 2017-ųjų rengia savo turus bei dalyvauja didžiausiuose festivaliuose skirtingose pasaulio vietose. 2023 metais grupė su turu keliavo po Australiją, Naująją Zelandiją ir Europą, o 2024-aisiais gerbėjai pagaliau jų sulauks ir Lietuvoje, „Granatos Live“ festivalyje.

„Kaleo“ – „Way Down We Go“

Švedų šokių aikštelės ir populiariosios muzikos duetas Jubël

Švedų šokių popmuzikos grupės „Jubël“ muzika vasaros hitu tapo 2018-aisiais, kai duetas išleido „Boffalongo“ dainos „Dancing In The Moonlight“ remiksą, tais metais šovusį į topų viršūnes Europoje.

Perleistas 2020-aisiais metais hitas sulaukė ir didžiulės pasaulinės sėkmės po to, kai išpopuliarėjo „TikTok“ platformoje.

Prodiuseris ir vokalistas Sebastian Atlas bei dainų autorius ir instrumentalistas Victor Sjöström į grupę susijungė 2017-aisiais metais.

Pradėję dirbti kartu, jie daugiausiai dirbo su šokių muziką, o 2019-aisias metais peržengė šokių aikštelės ribas ir pristatė debiutinį albumą „Stawtown“.

2020-aisiais grupė išleido EP albumą „Statown EP“ ir Lietuvos auditorijai gerai pažįstamą remiksą, šį kartą – Chris Rea dainos „On The Beach“.

„Jubël“ – „On The Beach“

Iš „TikTok“ ir „Instagram“ pažįtamas kanadiečių reperis BBNO$

Reperis, dainininkas ir dainų kūrėjas bbno$ (angl. „baby no money“) iš Kanados už savo muzikos išgarsinimą turėtų būti dėkingas pirmiausia sau pačiam – po to, kai „Y2K“ prodiusuotas singlas „LaLaLa“ tapo vienu didžiausiu 2019-2021 metų „TikTok“ ir „Instagram“ platformose, atlikėjas čia hitais pavertė ir kitus singlus – „edameme“ ir „Help Herself“.

Tačiau čia platformoje „SoundCloud“ muzikinę karjerą pradėjusio atlikėjo repertuaras nesibaigia: iki šiandien jis yra išleidęs 8 studijinius ir 4 EP albumus ir daugybę singlų, jau sugeneravusių daugiau nei 5 milijardus perklausų.

Vankuveryje gimęs Alexas Gumuchianas, hiphopo gerbėjams žinomas kaip bbno$, savęs nepristato pernelyg rimtai – priešingai, sako būtent „rimtos“ muzikos dar nepradėjęs kurti, o savo sėkmės pagrindu laiko artimą santykį su savo klausytojais.

bbno$ – edameme

10-asis „Granatos Live“ festivalis vyks liepos 26–28 d. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje Rumšiškėse.

Bilietai prekyboje pasirodys gruodžio 20 d.

Pigiausi bilietai – tik iki gruodžio 23 d.