Prakalbo Bezekavičiui pinigus skolinęs pažįstamas: „Vakar man parašė žmonės su daugiau nei 100 tūkst. eurų“

Žurnalistui viešai atsiprašius, jo pažįstamas Rytis Zaloga pasidalino įrašu, kuriame atskleidė sumas, kurias pasiskolino A. Bezekavičius. Įrašu vyras pasidalijo su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Čia yra paskutinis įrašas iš manęs šita tema. Vakar man parašė žmonės su daugiau nei 100 tūkst. eurų. Galutinis skaičius yra reikšmingai didesnis, ir paradoksas tame, kad aš vienu metu ir neturiu pagrindo juo netikėti, nes jį užrašė vienintelis jį žinoti galintis žmogus, ir tuo pačiu metu gali būti, kad jis yra ir didesnis už užrašytą, nes jį užrašė vienintelis jį galintis žinoti žmogus. Man atrodo, jog būtų sąžininga, kad visą istoriją, būtent visą, galiausiai visiems papasakotų vienintelis ją visą žinantis žmogus. Iš to, ką žinau, o žinau tik atskirus labai didelio paveikslo gabalus, čia yra mūsų šansas į Netflix‘ą.

Vakar buvo nemažai ieškančių empatijos – išsiaiškinus, kas vyksta, ir kad tai vis dar vyksta dabar, mano veiksmai ir empatija buvo nukreipti į žmones, kuriems šiomis dienomis buvo rašoma po jau po antrą, trečią ratą. Į žmones, kuriems buvo rašoma pirmą kartą.

REKLAMA

REKLAMA

Vakar man buvo gaila vienintelio dalyko – kad nesupratau keliomis dienomis anksčiau, nes yra sunku skaityti apie pervedimus gegužės 30 ir birželio 3 dienomis, į tas pačias nesibaigiančias statybas. Vakar šita grandinė nutrūko, tikiuosi, kad visam laikui. Ir turiu daug empatijos artimiesiems, kuriems ilgai reikės gyventi su nuolaužomis. Man pasirodė, kad empatijos ieškotojai jos ieškojo labai siaurame ruože.

REKLAMA

Vakar sužinojau, kad buvo nemažai žmonių, kurie apie situaciją žinojo mėnesį, kiti porą savaičių ir pradėjo vieni kitus įspėjinėti. Buvo žmonių, kurie sužinojo viską šios savaitės pradžioje.

Buvo žmonių, kurie sužinojo viską tik vakar. Buvo žmonių, kurie vieni apie kitus irgi sužinojo tik vakar. Bet kuris žinojęs žmogus galėjo padaryti tą patį, kas buvo padaryta vakar. Vakar man parašė daug žmonių, su pamokymais, kaip teisingai gyventi, dėkoju, iki šiol ir be pamokymų sekėsi puikiai, vakar, beje, irgi, tai ir toliau ketinu gyventi su atsakomybe už sprendimus ir pasekmes. Ir dalinuosi nuoroda (knygą reikės susirasti) į Talebo Antifragile skyrių „What kills me makes other stronger“. Labai geras skaitinys šitoje temoje, have fun.

REKLAMA

REKLAMA

Dar geriau tai, kad ir aš gyvas ir kiti po vakar stipresni. Vakar man parašė daug žmonių su savo užuojautomis, kurias grąžinau, nes už savo sprendimus esu atsakingas pats, už klaidas – irgi. Geros visiems dienos“, – pasidalino R. Zaloga.

Primename, kad ketvirtadienį pats žurnalistas prisipažino apie įsiskolinimą.

„Šiandien yra viena blogiausių mano gyvenimo dienų, bet įtariu, kad ateityje ją vadinsiu viena geriausių. Jau kurį laiką gyvenau su didžiule įtampa, nes labai rimtai susirgau - lošimais. Tai privedė prie įklimpimo į skolas, melų visiems ir manipuliacijų. Neieškau pasiteisinimų, liga yra sunki, bet aš bandysiu nuo jos pagyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Viešai atsiprašau visų, kuriems pamelavau. Suprantu, kad sugrioviau absoliučiai viską, ką pastaraisiais metais stačiau.

Bet šiandien pat asmeniškai parašysiu visiems, kuriems esu skolingas, ir tikiuosi, kad rasime būdų, kaip išspręsti susidariusią situaciją. Nesitikiu ir neprašau man atleisti, prašau duoti man šiek tiek laiko išsrėbti visą mėšlą, kurį sugebėjau prikaupti“, – rašė vyras.