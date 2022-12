Praėjus dešimtmečiui po Whitney Houston mirties, pasirodė iki šiol neišleista jos daina

Naujiena pasirodė kartu su vaidybinio filmo apie Whitney gyvenimą „I Wanna Dance With Somebody“ garso takeliu, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Ši daina yra netikėtas atradimas, – sako legendinis muzikos prodiuseris Clive'as Davisas. „Dainos žodžiai nuostabiai įsilieja į Whitney gyvenimo istoriją, o neprilygstamas dainininkės balsas skverbiasi giliai į širdį.“

Naujasis Whitney įrašas pasauliui pristatytas a cappella formatu, tačiau albume skamba ir kitos – judresnės – šios dainos versijos.

Dainos „Don‘t Cry for Me“ a cappella versija:

Pirmą kartą „Don't Cry For Me“ įrašė BeBe ir CeCe Winansai. Tuo tarpu Whitney viename labdaros koncerte, skirtame sergantiems AIDS, būtent šią dainą pasirinko atlikti gyvai.

Pasirodymas iškart tapo kultiniu, tačiau įrašo pavidalu „Don't Cry For Me“ iki šiandienos taip niekada ir nepasirodė.

Whitney giminaitė ir vadybininkė Pat Houston apie naujieną: „Viskam yra laikas, ir aš labai džiaugiuosi, jog šis nuostabus kūrinys yra išleidžiamas būtent tokiu metu. Whitney visada buvo geriausia savo paties atstovė, o ši daina yra jos gyvenimo ir jos ryšio gerbėjais liudijimas. Savo unikalaus balso dėka ji perteikia nuoširdžią žinutę, kurią papildo tokia aranžuotė, kokios ir tikėtųsi Whitney komanda!“

Be trijų „Don't Cry For Me“ versijų filmo apie dainininkę garso takelyje kūną virpina dar 32 kūriniai, kuriuos atlieka pati Whitney.

Whitney Houston išpopuliarėjo 1985 m. vos išleidusi savo debiutinį albumą „Whitney Houston“.

1987 m. pasirodė antrasis žvaigždės albumas „Whitney“.

Keturi singlai iš šio albumo užėmė pirmąsias radijo topų vietas JAV.

Vienas jų – „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“ – superhitas, kuriuo ir pavadintas filmas apie šią unikalaus talento dainininkę.

Filmo premjera Lietuvoje – jau gruodžio 21 d.

Filmo „I Wanna Dance With Somebody“ garso takelis: