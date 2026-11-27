Apie pasiektą susitarimą lapkričio 25 dieną leidiniui PEOPLE pranešė abiejų aktorių atstovai. Jie patvirtino, kad buvusi pora nusprendė ginčą išspręsti ne teismo keliu.
Priėmė sprendimą
„Mes susitarėme ne teismo tvarka, siekdami geriausių interesų mūsų šeimai, ir daugiau komentarų neteiksime“, – teigiama bendrame atstovų pareiškime.
Ginčas dėl vyninės tęsėsi net po skyrybų
B. Pittas ir A. Jolie kartu praleido 12 metų, iš kurių dvejus buvo susituokę. Pora išsiskyrė 2016 metais, o oficialiai skyrybas užbaigė tik 2024-ųjų gruodį. Jie augina šešis vaikus: Maddoxą, Paxą, Zaharą, Shiloh, dvynius Vivienne ir Knoxą.
Vis dėlto net ir užbaigus skyrybų procesą buvusių sutuoktinių nesutarimai nesibaigė. Viena pagrindinių ginčo priežasčių tapo Prancūzijoje esanti vyninė „Château Miraval“, kurią pora kartu įsigijo dar būdami santykiuose.
Konfliktas įsiplieskė 2021 metais, kai Angelina pardavė savo turėtą vyninės akcijų dalį bendrovei „Tenute del Mondo“, priklausančiai „Stoli Group“ įmonių grupei.
2022 metais Bradas kreipėsi į teismą, teigdamas, kad buvusi žmona pažeidė ankstesnį jų susitarimą, pagal kurį nė vienas negalėjo parduoti savo dalies negavęs kito sutikimo.
A. Jolie su tokiais kaltinimais nesutiko ir pateikė priešpriešinį ieškinį. Ji tvirtino, kad neturėjo gauti buvusio vyro leidimo parduoti savo verslo dalį.
Teisinis konfliktas dar labiau paaštrėjo, kai A, Jolie teisininkai pareiškė, kad B. Pittas esą atsisakė išpirkti jos vyninės dalį, kai ši nesutiko pasirašyti konfidencialumo susitarimo.
Angelinos komanda teigė, kad toks dokumentas esą buvo skirtas priversti aktorę tylėti apie jos pateiktus kaltinimus dėl smurto šeimoje ir bandymo nuslėpti incidentą.
Šie kaltinimai siejami su 2016 metais įvykusiu privačiu šeimos skrydžiu lėktuvu. A. Jolie anksčiau teigė, kad jo metu B. Pittas elgėsi agresyviai ir smurtavo prieš šeimos narius. Incidentą tyrė institucijos, tačiau aktoriui baudžiamieji kaltinimai nebuvo pateikti, o pati A. Jolie nusprendė jų nereikalauti.
Nors buvusių sutuoktinių skyrybos buvo oficialiai užbaigtos dar 2024 metais, ginčas dėl vyninės tęsėsi iki šiol. Dabar abi pusės patvirtino pasiekusios susitarimą, tačiau jo sąlygos viešai neatskleidžiamos.