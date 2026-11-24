Buvusio vaikų aktoriaus Christiano Cousinso brolis sunerimo kelias dienas iš jo negavęs jokių žinių. Tai paskatino jį kreiptis į policiją, kuri aktorių rado mirusį jo namų svetainėje ant sofos, rašoma TMZ.
Remiantis TMZ gautais policijos įrašais, filmo „Vaikų darželio policininkas“ (angl. Kindergarten Cop) aktoriaus brolis į pareigūnus kreipėsi spalio 20 d., kai kelias dienas nepavyko su Christianu susisiekti.
Pareigūnai į C. Cousinso namus Irvine, Kalifornijoje, atvyko šiek tiek po vidurdienio, kur ir surado jį mirusį ant svetainės sofos. Policija įvykio vietoje nieko įtartino nepastebėjo, o kūną perėmė koroneris.
Mirties aplinkybės
Christianas buvo rastas miręs po to, kai jo namuose buvo atliktas patikrinimas.
Vėliau aktoriaus netikras brolis Jonas Roeseris pasidalijo jautria skiriamąja žinute, kurioje atskleidė, kad Christianas prieš mirtį kovojo su sunkia kepenų liga.
Christianas labiausiai garsėjo Dominico vaidmeniu 1990 m. pasirodiusioje Arnoldo Schwarzeneggerio komedijoje „Vaikų darželio policininkas“, kurį atliko pakaitomis su savo broliu dvyniu Josephu „Joey“ Cousinsu.
Broliai dvyniai taip pat kartu vaidino populiariame seriale „Nots Lendingas“ (Knots Landing).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.