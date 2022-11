Prabilo Karolio III bendraklasis: atskleidė apie patyčias ir „pasikumščiavimą“ su karaliumi

Naujame dokumentiniame filme „Charles: Our New King“ buvęs Škotijos Gordonstouno mokyklos mokinys, kuris mokėsi toje pačioje mokykloje kaip ir karalius Karolis III, pasakojo, kad jis buvo užgauliojamas ir net buvo užpultas per regbio rungtynes, skelbia mirror.co.uk.