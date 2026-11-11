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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prabilo apie Dariaus Songailos užpuolimą: pateikė naujausią žinią

2026-11-11 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 10:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gegužės 19-ąją Šiauliuose buvo sužalotas krepšinio treneris Darius Songaila, tačiau dabar ši istorija sulaukė netikėto posūkio. „Facebook“ paskyroje, kuri pavadinta Artūro Bernoto vardu, paviešinta didelė dalis šios baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo medžiagos.

D. Songaila ( nuotr. LKF)
GALERIJA (36)

Gegužės 19-ąją Šiauliuose buvo sužalotas krepšinio treneris Darius Songaila, tačiau dabar ši istorija sulaukė netikėto posūkio. „Facebook“ paskyroje, kuri pavadinta Artūro Bernoto vardu, paviešinta didelė dalis šios baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo medžiagos.

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A. Bernotas socialiniame tinkle išdėstė savo konflikto su D. Songaila versiją ir paviešino dokumentus. 

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Kaltina Darių Songailą melu

Paskyros autorius savo įraše kaltina D. Songailą meluojant ir teigia, kad krepšinio treneris spardė jo šunį. 

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Įraše rašoma:

„Tas apgailėtinas šunų spardytojas net nesugebėjo pripažinti, kad keturis kartus spyrė mano šuniui į korpusą, nors šis jo net nepuolė. Tik po smūgio mano šuo pradėjo agresyviau reaguoti, tuomet akita susikibo su mano šunimi, o jis ir toliau jį spardė.

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Bet kai jam karūna nukrito, tada jau nusprendė kreiptis į policiją. Ir kartu su policija toliau meluoja, nors vaizdo medžiaga rodo visiškai ką kita. Gaila tik, kad vaizdo įrašas niekam nerodomas – jį matėme tik mes ir policija.

Bent jau vyriškai pripažintų, kaip viskas iš tikrųjų vyko, o dabar – vien melas, kad tik tuos 6000€ užsidirbtų. Apgailėtinas melagis, o dar, ale, kažkoks kinologas. Panašu, kad galvoje tik kamuolys ir pinigai, ir daugiau nieko.“

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Primename, kad D. Songaila buvo užpultas ir sužalotas Saulės mieste pirmųjų ketvirtfinalio serijos rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) išvakarėse.

Tąkart „Lrt.lt“ pranešė, kad 48-erių treneris buvo užpultas gegužės 19 d., kai vedžiojo šunį.

Buvo rašoma, kad pasirodė didelis ir agresyvus šuo, tuomet D.Songaila ant rankų paėmė savo augintinį, bet keturkojis neatstojo. D.Songaila koja nustūmė puolantį šunį, bet tada sulaukė keturkojo šeimininko smūgio pavadžiu.

Grandinė pataikė D.Songailai į veidą, buvo prakirsta nosis, nuskilo dantis.

Užpuolikas iš įvykio vietos pasišalino, o D.Songaila kreipėsi į policiją.

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