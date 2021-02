„Power Hit Radio“ laidų vedėjo Edgaro interviu su didžėjumi Garrixu: pasaulinė žvaigždė nustebino savo paprastumu

Edgaras neslėpė – jaudintis ėmė jau tada, kai sužinojo, kad turės galimybę pakalbinti Martiną, tačiau po pokalbio su didžėjumi radijo laidos vedėjas juokavo, kad dabar jį netgi galėtų vadinti „Marčiumi“ – pokalbis pavyko itin sklandžiai.

Nesitikėjo, kad pasaulio lygio žvaigždė bus tokia paprasta

Kaip pasakojo „Power Hit Radio“ radijo laidų vedėjas E. Kožuchovckis, progų pakalbinti pasaulinio lygio žvaigždes radijuje atsiranda vis dažniau ir dažniau – anksčiau jau yra tekę kalbėtis su Ofenbach, Klangkarussell, o dabar – ir su pačiu M. Garrix.

„Suderinti interviu laiką nebuvo sunku, nes jie labai aiškiai pasakė, kada norėtų pokalbio Lietuvos laiku. Kalbant apie sąlygas iš jų pusės, buvo tam tikri dalykai, apie kuriuos šnekėti negalėjome, tačiau tai buvo susiję su privačiu gyvenimu. Manau, kad tai – nieko keisto, juk taip dažniausiai būna su visais žmonėmis. Nepuoli klausti apie itin asmeninius reikalus“, – pasakojo Edgaras.

Tiesa, Edgaras prisipažino, kad jaudulys ėmė kilti jau nuo pat tos akimirkos, kai sužinojo, kad būtent jis kalbėsis su didžėjumi. „Nors Martinui Garrixui yra tiek pat metų, kiek man, jis, vis dėlto, populiarus didžėjus, žinomas daugelį metų ir apskritai, tai – didžiulė žvaigždė. Tačiau baisiausias buvo tas momentas, kai jau jungiausi į skambutį ir mačiau žodžius „prašau, palaukite“. Buvo baisi ta nežinomybė“, – sakė vaikinas.

Vis dėlto pokalbis praėjo netgi sklandžiau, nei Edgaras tikėjosi. Kaip sakė „Power Hit Radio“ laidų vedėjas, didžėjus atsakė į visus klausimus ir buvo be galo paprastas.

„Dabar jau galiu jį vadinti Marčiumi (juokiasi). Jis pasirodė labai atsipalaidavęs. Kai tik pradėjome šnekėtis, dingo visos baimės. Kadangi Martinas tikrai labai garsus, aš įsivaizdavau, kad jis gali būti kiek susireikšminęs, į mano klausimus atsakinėti vienu žodžiu, ar neturėti noro bendrauti, nes tokių klausimų gauna milijonus. Tačiau į kiekvieną klausimą jis atsakinėjo labai draugiškai, atvirai. Smagu su tokiu žmogumi bendrauti. Atrodė, kad net ir nebereikia nieko specifiškai paklausti – galėjome bendrauti laisvai, be jokių apribojimų“, – sakė jis.

Įdomu tai, kad E. Kožuchovskis M. Garrixą žino jau nuo pirmųjų jo hitų: „Jo muzikos klausau, ir klausau jos nuo to laiko, kai jbuvo išleistas vienas pirmųjų hitų „Animals“. Jam tada buvo gal 17-18 metų, ir aš prisimenu pagalvojęs, kad wow, bičas, būdamas tokių metų, jau išleido pasaulinį hitą? Aišku, buvo pavydu – galvojau, kodėl aš taip negaliu? Bet po tiek metų su juo pačiu pašnekėti buvo labai fainas jausmas.“

Radijo laidų vedėjas galiausiai pridėjo, kad tokie interviu padeda susidaryti puikų įvaizdį apie tai, kokios iš tiesų yra pasaulinio garso žvaigždės – dažnu atveju, jie lygiai tokie patys žmonės, kaip ir mes visi. „Tokie interviu priduoda pasitikėjimo ir supratimo, kad net ir tos tokios pasaulinės žvaigždės, kurios koncertuoja prieš šimtus tūkstančių žmonių, irgi yra paprasti žmonės, ir su jais gali būti lygiai taip pat smagu bendrauti“, – įsitikinęs Edgaras.

M. Garrixas – atvirai apie tai, ko per pandemiją pasiilgo labiausiai

Interviu su „Power Hit Radio“ metu M. Garrixas ne tik papasakojo Edgarui apie tai, kodėl pastaruoju metu jo muzika kiek pasikeitusi, kaip gimsta kolaboracijos su garsiausias pasaulio atlikėjais, bet prabilo ir apie tai, ko, pasibaigus pandemijai, jis laukia labiausiai.

Edgaras pastebėjo, kad pastaruoju metu Martino muzika tapo kiek tamsesnė, nebe tokia tinkanti šokiams. Kaip sakė pats didžėjus, visa tai atėjo natūraliai, o tikriausiai tą paskatino ir pandemija.

„Dažniausiai dainas kuriu festivaliams – įsivaizduoju prieš save minią žmonių. Kai to neliko, vis dar bandžiau tai daryti, tačiau jausmas buvo keistokas. Nesupraskite manęs neteisingai – ir toliau turiu daug festivaliams tinkančių dainų, kurios dar nėra baigtos, tačiau man atrodo, kad šie metai buvo skirti eskperimentams, naujų dalykų išbandymams. Man patinka išbandyti kažką naujo, nes jei visuomet darysi tai, ko žmonės iš tavęs tikisi, tai taps nuobodu. O aš to nuobodulio nenoriu net ir savo studijoje“, – sakė jis.

Tiesa, tai – ne vienintelis eksperimentas, prie kurio žinomas didžėjus dirba paskutiniu metu. Jau pavasarį bus galima išvysti naują jo projektą, kuriame Martinas bus matomas visai kitu amplua. Jo draugas naujo projekto metu taps reperiu, o pats didžėjus gros gitara.

Paklaustas, ar nebijo šitaip eksperimentuoti ir rizikuoti savo fanais, M. Garrixas teigė, kad jo gerbėjai – be galo palaikantys, o taip pat visuomet skatina ir patį didžėjų augti. „Mes kartu esame komanda. Todėl jei būdamas jų komandoje rizikuoju, kad man arba gali labai pasisekti, arba galiu prašauti pro šalį, smagu žinoti, kad jie mane palaiko visos šios kelionės metu – taip buvo jau ir anksčiau. Manau, kad man labai dėl to pasisekė“, – sakė jis.

Tikriausiai ne vienas yra susimąstęs ir apie tai, kaip du garsūs atlikėjai nusprendžia išleisti bendrą kūrinį? Martinas atsakė, kaip įvyksta šis procesas: „Viskas prasideda nuo demo versijų, į kurias būtų galima žiūrėti kaip į nebaigtą piešinį. Imi galvoti, koks muzikantas galėtų padėti pabaigti šį piešinį, tada kreipiesi į kažką su klausimu, ar jiems patinka šis beveik baigtas piešinys? O tada žaidi „ping-pong“ su idėjomis ir viską kartu analizuoji.“

Ir nors didžėjus džiaugiasi, kad pandemijos metu gali išsimiegoti, iš tiesų už viską labiau jis pasiilgo gyvo darbo su kolegomis. Anot jo, dirbti per atstumą, yra kur kas sunkiau. „Man labai patinka žmonių atnešama energija, darbas kartu studijoje bei greitas atsakas. Kai kuri per „Face time“, viso to yra mažiau, tad negaliu sulaukti, kol vėl bus įmanoma kartu su atlikėjais šokinėti mano studijoje iš džiaugsmo ir adrenalino“, – kalbėjo jis.

O ko tokio pasaulio lygio didžėjus per pandemiją pasiilgo labiausiai? Martinas teigė, kad tai – paprasti dalykai – fanai ir bendrumo jausmas. „Dabar visi tarsi užprogramuoti laikytis atstumo, nesiliesti. Tai – labai nenormalu ir netgi eina prieš mūsų instinktą. Laukiu, kol galėsiu pamatyti pasaulį po pandemijos, galėsime suartėti. Manau, kad visi labai pasiilgome pabuvimų bare, festivalyje ar gimtadienio vakarėlyje. Negaliu sulaukti, kada visa tai grįš ir žmonės vėl galės susijungti. Manau, pirmieji šou bus magiški“, – besišypsodamas sakė jis.

Visą E. Kožuchovskio pokalbį su M. Garrixu galite pamatyti peržiūrėję vaizdo įrašą straipsnio pradžioje.