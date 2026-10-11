„Power Hit Radio“ laidos vedėja Elena Karalienė tapo mama: „Mūsų didžiausia gyvenimo meilė“

Apie tai E. Karalienė pranešė „Instagram“ paskyroje. Elena leido šiuo įrašu pasidalyti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Gimė vaikelis
Elenos ir Vytauto šeimą aplankė ypatingas džiaugsmas – pora susilaukė pirmagimio.
Primename, kad kiek anksčiau E. Karalienė naujienų portalui tv3.lt papasakojo apie jausmus, kurie kilo einant paskutinei savaitei eteryje, pasidalijo kolegų reakcijomis į jos nėštumą bei užminė mįslę, kas tas žmogus, kuris ją pakeis.
Nerimas ir laukimas
Anot Elenos, darbas radijuje jai per tiek laiko tapęs toks artimas, kad mintis apie laikiną atsitraukimą kelia dviprasmiškus jausmus.
„Jaučiu nežinomybę – tiek metų gyvenau įprastoje rutinoje, kad yra šiek tiek net baisu pagalvoti apie tai, kas laukia, kai mano gyvenime nebeliks radijo ir tiesioginio eterio kasryt. Žinau, kad pasiilgsiu, žinau, kad paskutinę dieną eteryje tikrai verksiu!
Labai myliu šį darbą ir esu dėkinga už tokią galimybę beveik 8-erius metus būti „Power Hit Radio“ dalimi. Suprantu, kad pertrauka yra neišvengiama – pasistengsiu ją maksimaliai gerai išnaudoti!“ – sakė ji.
Nors kartais kamuoja nerimas, E. Karalienė sakė be galo laukianti svarbiausio dalyko – susitikimo su pirmąja atžala, kurio atėjimo į šį pasaulį taip nekantriai laukia kartu su savo vyru.
„Nemeluosiu, laukiu padaryti pauzę ir šiek tiek atsitraukti. Nesu to patyrusi, tad tikrai įdomu, kaip sunku bus negalvoti apie darbus. O didžiausias laukimas – pirmasis susitikimas su mūsų mažyliu!“ – džiaugėsi moteris.
Teko įveikti iššūkius
Tiesa, iki šio džiugaus etapo radijo laidų vedėjai teko susidurti su nelengvais išbandymais – pirmuosius mėnesius kankino stiprus pykinimas. Visgi darbo ritmo ji nekeitė.
„Dirbti su kasdien didėjančiu pilvu, patikėkit, yra kur kas lengviau nei dirbti eteryje, kai tave ištisai pykina! Pirmieji keli mėnesiai buvo tikrai sunkūs, patyriau stiprią toksikozę, kiekvieną minutę gyvenau su šlykščiu pykinimu, o dar reikėjo susikaupti ir kalbėti eteryje!
Kiek didesnis pilvas trukdo kur kas mažiau – na, gal tik mūsų Palangos studijoje atsiranda vietų, kur dėl jo darosi sunku pralįsti (juokiasi).
Ritmo nekeičiau, bet viskas taip nuostabiai sukrito – baigėsi intensyvus TV sezonas, sumažėjo darbų krūvis“, – dalijosi pašnekovė.
Atskleidė, kaip reagavo kolegos
Prisimindama akimirką, kai apie nėštumą pranešė kolegoms, Elena išskyrė eterio partnerį Saulių Baniulį. Pro jo akis neprasprūdo pasikeitęs kolegės elgesys, o reakcija iki šiol kelia šypseną.
„Saulius buvo pirmasis kolega, su kuriuo pasidalinau šia žinia. Aš taip laukiau tos dienos... Norėjau, kad nukristų nuo širdies akmuo ir pagaliau paaiškėtų priežastis dėl ko esu tokia apmirusi.
Pirma Sauliaus frazė buvo, nemeluosiu, tokia: „Tai va, kas tau čia b*** darėsi!“ Turbūt su ta akimirka, kai Saulius sužinojo, kad laukiuosi, jo galvoje buvo atsakyta į daug neraminusių klausimų. Jis ne kartą buvo atkreipęs dėmesį į mano vangumą, vegetavimą, nenorėjimą bendrauti ir gerti kavos... Bet iki galo nesuprato, kas man yra! Manė, kad tiesiog esu pervargusi nuo darbų“, – pasakojo radijo laidų vedėja.
Itin šiltai sureagavo ir kitas „Power Hit Radio“ veidas Rokas Lukošaitis, šiuo metu taip pat belaukiantis šeimos pagausėjimo.
„Kita irgi išskirtinė reakcija buvo kolegos Roko – atsimenu, kai jis man pasakė, kad jo žmona laukiasi – aš tada jau pati žinojau, kad esu nėščia, tačiau dar jam nesakiau! Rokas labai apsidžiaugė ir mane apipylė pačiais gražiausiais epitetais: sakė, kad būsiu nuostabi mama! Neabejoju, tokiu tėčiu bus ir jis“, – šypsojosi moteris.
Visgi, nepaisant šiltų žodžių, Elena juokiasi dovanų iš kolegų nesulaukusi:
„Nesulaukiau jokių staigmenų... Jokių dovanų... Nežinau, kolektyvas galėtų labiau pasistengti (juokiasi)...
Aišku, mano paskutiniąją darbo savaitę būsime Vilniaus studijoje būsime dviese – visi kiti dirbs iš Palangos. Todėl atsisveikinsiu jau šį penktadienį su Roku, Laurynu, Laura, Jonu ir Joriu.“
Mįslė dėl naujos kolegės ir žodžiai klausytojams
Paklausta, kam bus sunkiausia priprasti prie permainų, E. Karalienė išskyrė vieną kolegą ir pridėjo šmaikščią žinutę.
„Arba Sauliui, arba klausytojams! Jau dabar Palangoje sulaukiu komentarų, kad bus sunku priprasti prie naujo balso ir kitos vedėjos, tačiau tai yra tiesiog neišvengiama!
Sauliui, tikiuosi, pasivaidensiu sapnuose“, – juokavo ji.
Natūralu, kad dėl atsisveikinimo su ilgamete radijo laidų vedėja, klausytojams kyla klausimas – o kas ją pakeis? Nors moteris to neišdavė, ji atskleidė, kad nauja „Power Hit Radio“ komandos narė – jai puikiai pažįstama.
„Pažįstu tą žmogų ir žinau, kad bus gerai. Laiko prireiks visiems – klausytojams, jai, Sauliui. Bet svarbiausia yra pajusti radijo magiją ir jai pilnai atsiduoti bei atsipalaiduoti. Tai geriausias darbas žemėje, nejuokauju!“ – teigė E. Karalienė.
O kol klausytojai laukia žinių apie pokyčius komandoje, Elena perdavė jiems didžiausią padėką ir prižadėjo, kad į eterį sugrįš.
„Ačiū, kad priėmėt į savo šeimą ir mane pamilote. Kai reikia pabardavote, pataisydavote, bet, svarbiausia – kartu iš visos širdies juokdavotės! Nebijokit, didžiausia jūsų pletkininkė tikrai dar sugrįš! Jūs tik laukit ir mes vėl susigirdėsim!“ – patikino pašnekovė.
„Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ klausykite šiokiadieniais nuo 7 valandos iki 11 valandos ryto.
Daugiau klausykite „Spotify“: https://open.spotify.com/show/5UAk4dk6Z6rBWhOPtiOLjF?si=bf469ccc2c5744a6