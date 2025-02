Post Malone atvyksta į Lietuvą: atskleidė, kur ir kada pasirodys

Reperis, garsėjantis išskirtiniu muzikos stiliumi ir energija spinduliuojančiais pasirodymais žada nepamirštamą vakarą visiems savo gerbėjams didžiausioje koncertų erdvėje po atviru dangumi - Dariaus ir Girėno stadione, Kaune.

Bilietus į Post Malone koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (vasario 21 d.) 12 val. dienos, rašoma pranešime spaudai.

Dieną anksčiau, nuo ketvirtadienio, 12:00 val. dienos, įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt.

Post Malone ft. 21 Savage - rockstar

Ankstyvieji metai ir proveržis

Post Malone, kurio tikrasis vardas Austin Richard Post, gimė 1995 m. liepos 4 d. Sirakūzuose, Niujorke, tačiau vaikystę praleido Teksase. Muzika jį lydėjo nuo mažens – pirmuosius gitaros akordus išmoko savarankiškai, o įkvėpimo sėmėsi iš įvairiausių žanrų, pradedant roko klasika, baigiant hiphopu.

Atlikėjui pirmąją didelę sėkmę pelnė 2015 m. išleistas hitas „White Iverson“, kuris išpopuliarėjo internete ir atkreipė muzikos industrijos dėmesį. Netrukus Post Malone pasirašė sutartį su leidybos kompanija „Republic Records“ ir pradėjo savo įspūdingą muzikinę kelionę.

„Post Malone“ debiutinis albumas „Stoney“ (2016) tapo platininiu, o daina „Congratulations“, įrašyta kartu su reperiu „Quavo“, įsitvirtino įvairiausių topų viršūnėse, tačiau tikrasis proveržis įvyko kartu su antrojo albumo „Beerbongs & Bentleys“ (2018) pasirodymu, kuris per pirmąją savaitę sumušė visus klausomumo rekordus. Albume esantys hitai „Rockstar“ su 21 Savage ir „Psycho“ su „Ty Dolla $ign“ vien „YouTube“ platformoje perklausyti daugiau nei 2,4 milijardo kartų.

Post Malone - Circles

Dešimtys apdovanojimų ir superžvaigždės statusas

Per visą laikotarpį repo ir kantri muzikos žvaigždės sąskaitoje – daugybė įspūdingų rekordų. Jo singlai pasiekė dešimtis „Billboard Hot 100“ pirmųjų vietų, o jo albumai ne kartą debiutavo „Billboard Top 200“ viršūnėse. Post Malone taip pat gali pasigirti daugybę nominacijų prestižiniuose „Billboard Music Awards“, „American Music Awards“ ir „MTV Video Music“ apdovanojimuose.

Atlikėjo albumai ir singlai taip pat ne kartą susilaukė muzikos industrijos pripažinimo, o kūriniai „Congratulations“, „Sunflower“, „I Fall Apart“, „Better Now“ ir „Psycho“ pelnė ne vieną deimantinį sertifikatą, kurį Amerikos įrašų industrijos asociacija suteikia dainoms ir albumams, pasiekusiems ypatingai didelį pardavimų ir perklausų skaičių.

Svarbu paminėti, kad šiuo pasiekimu visame muzikos pasaulyje gali pasigirti vos kelios dešimtys atlikėjų.

Post Malone, Swae Lee - Sunflower

2024 m. Post Malone išleido savo pirmąjį kantri albumą „F-1 Trillion“, kuris iš kart užėmė pirmąją vietą „Billboard 200“ tope ir buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui kaip geriausias kantri albumas. Singlas „I Had Some Help“ su Morgan Wallen pasiekė „Billboard Hot 100“ viršūnę ir išbuvo pirmoje vietoje net šešias savaites iš eilės.

Taip pat, amerikietis reperis Post Malone šiemet buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui už geriausią kantri dainą ir geriausią kantri duetą kartu su atlikėja Beyoncé.

Post Malone gali pasigirti bendradarbiavimu su tokiomis žvaigždėmis kaip Beyoncé, Taylor Swift, 21 Savage, Swae Lee, Doja Cat, The Weeknd, Ozzy Osbourne, Travis Scott, Quavo, Young Thug, Morgan Wallen ir daugybe kitų.

Vienas ryškiausių šiandienos muzikos vardų, Post Malone, per savo karjerą įrodė, kad jo talentai neapsiriboja vien muzika. Pastaraisiais metais atlikėjas vis dažniau pasirodo kine, pelnydamas tiek gerbėjų, tiek kritikų pripažinimą.

2021 m. Post Malone pasirodė didžiajame ekrane, veiksmo filme „Wrath of Man“, o 2023 m. filme „Gran Turismo“ taip pat atliko epizodinį vaidmenį. Atlikėjas taip pat skolino savo balsą animaciniam filmui „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ (2018), kur jo daina „Sunflower“ tapo vienu ryškiausių filmo garso takelio akcentų.

Atlikėjas ne kartą yra minėjęs, kad aktorystė jam suteikia naujų iššūkių ir galimybių. Panašu, kad jo karjera kine tik įsibėgėja – atlikėjas jau veda derybas dėl naujų vaidmenų ir bendradarbiavimo su įžymiais Holivudo režisieriais.

Post Malone - Congratulations ft. Quavo

Vienintelį Baltijos šalyse Post Malone koncertą, rugpjūčio 21 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione, pristato „Live Nation Lithuania“.