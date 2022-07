Pokyčiams pasiryžusi Mia – apie dingimą iš viešumos ir skaudžius išgyvenimus: „Meluočiau, jei sakyčiau, kad nieko blogo nenutiko“

Nors ir moteris tikina, kad šiemet turėjo suplanavusi gimtadienio šventę, užsikrėtus koronavirusu teko šventę atidėti. Vis dėlto nors ir mėgsta vakarėlius, ji tikina besidžiaugianti ir paprastais sveikinimais.

„Kol kas švenčiu namuose ir džiaugiuosi sveikinimais nuo pat ryto. Mėgstu lankytis ir draugų gimtadienių vakarėliuose, man tik atsibodę tie vakarėliai, kurie neturi prasmės. Bet savo gimtadienį visada mėgstu atšvęst“, – šypsosi Mia.

Ji tikina norinti, kad neišblėstų pozityvumas bei kūrybinis potencialas, o aplinkui suptų tik tikri žmonės, kurie nenorėtų išpešti sau naudos.

„Aplink labai daug falšo... Kai esi labai jaunas, turi beprotiškai daug draugų, nes tau taip atrodo. Bet iš tikrųjų tų draugų yra tik vienetai, visi kiti – tik praeiviai. Kai kurie nori pasišildyti savo saulėje, kiti ateina ir išeina dar su kitokiais ketinimais, siekia naudos. Kai turi tikrą santykį su žmonėmis, tai yra labai svarbu, gražu ir be galo vertinga. Labai gražu, kai be jokių užslėptų minčių mes draugaujame ir mylime“, – dalijasi moteris.

Žinomumas buvo atsibodęs

Nors anksčiau Mia buvo dažnas veidas televizijos ekranuose, dabar ji savo laiką atiduoda kitiems dalykams. Tačiau žinoma moteris atskleidė visiškai televizijos neatsisakiusi – gerbėjai ją vėl galės greitai išvysti ekranuose.

„Pasakysiu atvirai – buvo vienas momentas, kada man nusibodo dėmesys ir žinomumas. Netgi turėjau planų išvykti iš šalies, nes tikrai labai gerai jaučiuosi kai einu gatve ir manęs niekas nepažįsta. Emociškai pailsi nuo daugelio dalykų. Bet tikrai neatsisakiau nei televizijos, nei žinomumo. Planuoju grįžti jau rudenį su naujomis dainomis. Įrašinėju naują albumą, sudarinėju naują koncertinę programą. Vėl grįžtu į sceną pilna koja“, – dalijasi moteris.

O proga pokyčiams – tikrai ne dėl gimtadienio. Mia aiškina seniai norėjusi atnaujinti ne savo dainų repertuarą, bet ir keisti savo stilių, atrasti kažką naujo ir save išmėginti kažkur kitur.

„Sakoma, kad jei gali ir nori kažką padaryti – daryk dabar. Aišku, iškart visko nespėsiu padaryti, nes albumas taip greitai neįsirašo ir nauja programa taip greitai nepasidaro, o noriu atnaujinti viską – netgi stilių. Manau, kad jau visiems mano dainos yra iki skausmo pažįstamos. Be abejo, jos tikrai bus mano koncertuose, bet tikrai ne visos.

Manau, kad muzika nestovi vietoje, o visada teka kaip upėje vanduo. Noriu atrasti kažką naujo ir nesutinku su tuo, ką daugelis sako, kad muzika visa jau yra sukurta ir kad tik pinigai dar ne visi paimti. Muzika nėra visa sukurta – ji keičiasi kasdien, su kiekvienais metais. Noriu atnešti savo klausytojams naujų vėjų, kad jiems būtų mano koncertuose taip pat smagu, kaip ir man“, – pozityvo nestokoja Mia.

Tikriausiai nerasime lietuvio, kuris nėra nei karto girdėjęs apie Mią. Vis dėlto daugiau nei 15 metų scenoje daro savo – su žinomumu atkeliauja ne tik šlovė, bet ir paties įvairiausio plauko gerbėjai. Tiesa, ne visada gerieji. Pati moteris tikina, kad iki šiol gerbėjai jai rašo ir tai jai yra geras ženklas, kad viską daro teisingai.

„Gerbėjai tai ateina, tai išeina. Ir taip bangomis – tai labai natūralus dalykas. Man kažkada vienas žmogus yra pasakęs, kad labai geras ženklas, kai atlikėjo populiarumas 10 metų kyla ir po to 10 metų leidžiasi. Nors tai labai geri žodžiai, su jais ne visai sutinku.

Mano atveju man muzika yra daugiau hobis, nei darbas. Jei atlikėjas neapleidžia savo kūrybos, muzikos, ta saulė niekada nenusileidžia. Manau, kad tikroji paslaptis, kaip išlikti įdomiam – tai nuolat save pateikti vis kitaip. Negaliu skųstis savo gerbėjų ratu – sekėjai tik auga ir dėl to labai džiaugiuosi. Reiškia, kad einu teisingu keliu“, – juokiasi Mia.

Buvo ir negerų momentų

O kur gi gerbėjai be piktų žmonių, pasiruošusių tik kritikuoti? „Aišku, būna ir heiterių, bet be jų būtų labai nuobodu gyventi. Tą kritiką reikia mokėti priimti arba pro ją praeiti. Sveika kritika visada yra gerai – nekalbu apie tai, kada žeminamas atlikėjas ar jis tiesiog sumaišomas su žemėmis. Tai – ne kritika, o išsityčiojimas. Sveika kritika visą laiką labai sveikintina, nes kiekvienas atlikėjas turi kur pasitemtpi, nes tobulumui ribų nėra. Prieš rašant komentarą kiekvienaa turėtume pagalvoti kam ir ką mes rašome ir ar tikrai to reikia. Juk bloga energija visada grįžta atgal dešimčia kartų stipriau mums patiems“, – sako moteris.

Nors ir teko pereiti per sudėtingą periodą, atlikėja džiaugiasi išmokusi susitvarkyti su negeromis mintimis ir išgyvenimais. Visuomenėje nuskambėję skandalai ir vieša neapykanta kartais gali aptemdyti gyvenimą, tačiau Mia dalijasi, kad net ir blogi dalykai padeda subręsti ir tapti geresniu žmogumi.

„Šiąnakt ilgai nemiegojau ir dariau gimtadieninę meditaciją. Tai mano apsivalymas nuo negatyvių praeitų metų ir pozityvios energijos įsileidimas į vidų. Meluočiau, jei sakyčiau, kad nieko blogo nenutiko mano gyvenime. Tačiau nėra nieko, dėl ko dabar turėčiau liūdėti, verkti ar gailėtis. Praeitais metais buvo daug pozityvių dalykų, pokyčių, labai subrendau. Šiai dienai aš esu geresnė savo versija nei praeitais metais. Tikiuosi, kad su kiekvienais metais tik augsiu į pozityvią pusę“, – šypsosi pašnekovė.

Meditacija daugeliui yra tas dalykas, kuris padeda jai susitvarkyti ne tik su sunkiais išgyvenimais, bet ir negatyviomis mintimis. Ne išimtis ir pati pašnekovė. Moteris jau ne vienerius metus praktikuoja meditaciją ir sako, kad per trumpą laiką neįmanoma išmokti valdyti savo emocijų.

„Visada su sunkiais dalykais tvarkausi tik per meditacijas. Mokausi paleisti iš vidaus negatyvius dalykus, kurie paskui tavęs neveikia niekaip. Manau, kad žmogus yra kaip indas – į jį dedami ir gražūs, ir blogi dalykai. Kuo daugiau blogesnių dalykų gyvenime bus, tuo labiau juos atspindėsi. Negatyvia energija mes tik pritraukiame negeras situacijas. Kol aš tai supratau, praėjo nemažai metų. Stengiuosi save apvalyti per meditacijas ir šiandien esu labai patenkinta savimi ir laiminga. Tikiuosi, kad tai ir kiti pastebi. Mano gyvenimas keičiasi į gerąją pusę.

Labai saugau savo namus, aplinką ir kiekvienam siūlyčiau tą patį daryti, nes blogi palinkėjimai užteršia kasdienybę ir neleidžia džiaugtis mažais dalykais“, – pasakoja ji.