Po vestuvių Donato Motiejūno mylimoji Brigita pasirodė viešumoje: įsiamžino ypatingai progai

Vos įžengus, svečius pasitiko fortepijono garsai – gyvai muziką atliko pianistas Joris Sodeika. Elegantišku muzikanto pasirodymo tęsiniu tapo primabalerinos Olesios Šaitanovos ir šokėjo Kosto Grudzinsko pasirodymas. Plastiško jųdviejų šokio sūkuryje subtiliai žibėjo „Mary Me by Ribas“ deimantai – elementas, be kurio neįsivaizduojama nė viena vestuvių šventė.
Renginio metu nuotaiką kūrė aktorius ir renginių vedėjas Audrius Bružas. „Sakoma, gyvenime tenka priimti daugybę sprendimų: ką apsirengti, kur keliauti, ką užsisakyti vakarienei... Bet yra vienas, kuriam kartais reikia visai nedaug laiko, o jo istoriją pasakojame visą gyvenimą. Žinoma, kalbu apie meilę ir lemtingąjį „taip“. Šiandien švęsime būtent tokias istorijas – su grožiu, muzika, netikėtumais ir trupučiu magijos“, – kalbėjo jis.
„ELLE Lithuania“ prodiuserė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė pabrėžė, jog vestuvėms skirto leidinio pristatymo vieta jau tampa tradicija. „Jau antrą kartą susitinkame toje pačioje vietoje, „Stiklių“ viešbutyje. Lygiai prieš metus čia pristatėme pirmąjį „ELLE Wedding Lithuania“ numerį. Noriu padėkoti visai komandai, kuri padarė didžiulį darbą“, – sakė E. Puidokaitė-Bruzgulienė.
Žurnalo vyr. redaktorė L. Vagonė teigė, jog naujasis numeris skirtas ne tik planuojantiems sutuoktuves. „Žurnale rasite temų, įdomių kiekvienam žingeidžiam žmogui. Kiekvienas žurnalo straipsnis man yra svarbus ir vertas dėmesio“, – tęsė L. Vagonė.
Viršelį papuošė neseniai vestuves atšokę krepšininkas Donatas Motiejūnas ir jo mylimoji, modelis Brigita Gaižauskaitė. Poros šventė įvyko Italijoje, slapta, „ELLE Wedding Lithuania“ buvo pirmasis leidinys, pranešęs šią džiugią naujieną. Simboliška – numerio pristatyme Brigitai ir vėl teko mesti vestuvinę puokštę.
Svečių laukė dar kelios staigmenos. Pasikliaujantys, kaip užsiminė A. Bružas, magija, galėjo išsiburti pas būrėją Laurą. Visai šalia iliustratorė Silvija Vaidogaitė norintiesiems dovanojo asmeniškai, ranka pieštas jų iliustracijas.
Kokios vestuvės be torto ir koncerto? Laikui nepavaldžius meilės himnus atliko Italijoje gyvenanti dainininkė Marija Popadničenko, geriau žinoma kaip „Popa“. Na, o vakaro kulminacija tapo leidinio vardu papuoštas gardus trijų aukštų tortas.