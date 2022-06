Po skandalu pasibaigusio „Måneskin“ koncerto Vilniuje – papildomos saugumo priemonės: tikisi, kad istorija nesikartos

Po praėjusią savaitę sostinėje vykusio koncerto kilo pasipiktinimo banga dėl koncerto pabaigoje ant scenos pakviestų ir nepagarbiai su grupe bei konkrečiai jos vokalistu Damiano Davidu besielgusių gerbėjų. Šeštadienį „Måneskin“ gerbėjų klubo puslapis „Måneskin Fan-Club Denmark“ paskelbė pastebėję, jog grupė atnaujino savo koncertų tvarką.

„Panašu, jog po paskutinio festivalio bus pritaikyti tam tikri pakeitimai. Daugiausiai jų susiję su saugumu.

1. Nuo dabar gerbėjai, kuriuos kvies ant scenos, bus išrenkami apsaugos, o ne Damiano ir kitų grupės narių

2. Prieš lipant į sceną, apsauga pakartos taisykles: nefotografuoti, nefilmuoti, nekišti kamerų į grupės narių veidus, jų neliesti“, – rašo gerbėjų puslapis.

Primename, jog antradienį sostinės Vingio parką sudrebino publikos numylėtinių „Måneskin“ koncertas. Grupė subūrė tūkstantinę minią – neoficialiais duomenimis, koncertą stebėti galėjo iki 35 tūkst. žmonių. Koncertą stebėję žmonės išvydo ir nemalonių akimirkų: kai kurie gerbėjai su grupės nariais elgėsi netinkamai ir nepaisė jų prašymų nustoti.

Grupei pabaigus koncerto programą, publika ją vėl prisikvietė ant scenos, kur rokeriai atliko dar vieną iš savo hitų. Paskutinės dainos metu į sceną buvo įleisti ir keli grupės gerbėjai, kurie kaip mat ėmė šį įvykį fiksuoti mobiliaisiais telefonais.

Tai nepatiko grupės vokalistui Damiano Davidui, kuris kelis kartus paprašė gerbėjų telefonus patraukti. Šiems neklausant, muzikantas akivaizdžiai susierzino.

„Patraukite į šalį tuos suknistus telefonus! Pasimėgaukite šia akimirka, būkite joje!“, – galiausiai necenzūrinės leksikos ėmėsi D. Davidas.

Užgavo vokalistą

Koncertą stebėjo ir nemalonų incidentą matė ir radijo laidų vedėja Paulina Skrabytė. Mergina sutiko apie įvykį papasakoti naujienų portalui tv3.lt.

„Ant scenos buvę fanai, prašomi Damiano, nepasidėjo telefonų. Jis kelis kartus ragino pasidėti juos, mėgautis akimirka, bet vis tiek visi filmavosi, fotografavosi, vėliau ėmė artėti ir prie jų pačių“, – pasakojo Paulina.

Pasak jos, viena gerbėja Damiano ir smarkiai užgavo: „Viena mergina labai staigiu mostu apsikabino Damiano, kaip mačiau, ir užgavo jį.

Jis laikėsi už ausies, man atrodo, jog kratėsi nuo jos kraują. Ne kartą pastebėjau laikantis už ausies, bet kraujo paties patvirtinti tikrai negaliu. Dar vėliau, atsisveikinant su minia, kažkas jam iš apačios metė kažką į galvą. Tada jis grupės nariams parodė, kad viskas, užteks, ir išėjo iš scenos“.

Pasak radijo laidų vedėjos, D. Davidui nulipus nuo scenos, kameros pritraukė grupės būgnininką E. Torchio, prie kurio būgnų kaip tik lindo gerbėjai. Mergina prisiminė, jog muzikantas visaip bandė gerbėjams parodyti, kad šie trukdo groti ir prašė atsitraukti.

Supykęs nulipo nuo scenos

Koncertą stebėję naujienų portalo tv3.lt skaitytojai taip pat pastebėjo netinkamą grupės gerbėjų elgesį.

„Paskutinės dainos metu ant scenos užlipo keli gerbėjai, kuriuos Damiano kvietė kartu šokti ir linksmintis. Visos dainos metu nę vienas iš jų iš rankų nepaleido mobiliųjų telefonų, stengėsi užfiksuoti viską, kas vyko ant scenos.

Iš pradžių maniau, jog vokalisto pastaba ir prašymas patraukti telefonus – draugiškas, galvojau, kad jis tik skatina gerbėjus būti čia ir dabar, tačiau jam teko tai pakartoti dar kelis kartus, o jo balse kiekvieną kartą vis stiprėjo susierzinimas.

Galiausiai jis ėmė vartoti necenzūrinę leksiką, o kai gerbėjai vis vien neklausė, Damiano neatsisveikinęs tiesiog nulipo nuo scenos“, – pasakojo skaitytoja.

Apgavo apsauginius

Po koncerto socialiniuose tinkluose ėmė plisti vienos „Måneskin“ gerbėjos „Instagram“ istorijų nuotraukos. Šiose istorijose moteris prisipažino, apgavusi apsauginius ir iš stovimo sektoriaus patekusi į fanų zoną, vėliau užlipusi ant scenos.

„Taip, mes apgavome apsauginį ir prasmukome į fanų zoną. O paskui aš, 33 metų moteris, perlipau tvorelę ir nubėgau ant scenos. O paskui aš tą Deividą (D. Davidą) čiupau į glėbį ir pabučiavau“, – rašė moteris, pridūrusi, jog dėl šio savo poelgio nė kiek nesigaili.

Gerbėjų elgesiu piktinosi ir socialinių tinklų vartotojai. Ėmė plisti žinutės, kuriose grupės gerbėjai stebėjosi tokiais publikos poelgiais ir juos peikė.

„Kažkokia mergina ant scenos griebė Damiano į glėbį ir stipriai laikė, nors jis bandė išsilaisvinti, ji bandė jį pabučiuoti į skruostą, ar kažkas panašaus. Jis gal tūkstantį kartų prašė visų padėti telefonus į šoną, bet žmonės vis tiek filmavo suknistus vaizdo įrašus“, – piktinosi internautai.

Primename, jog meilės mūsų šaliai neslepianti populiarioji Italijos roko grupė vienintelį koncertą mūsų šalyje surengė antradienio vakarą. Įspūdingiausiu metų šou pretenduojantis tapti „Måneskin“ koncertas vyko didžiausioje šalyje koncertų aikštelėje Vingio parke Vilniuje.

Populiarieji „Måneskin“ sudrebino Vilnių (Lukas Grušeckas & Evelina Sabaliauskaitė nuotr.)

„Måneskin“ buvo ne vienintelė festivalio „Summer In The City“ žvaigždė. Muzikos renginių išsiilgusiems žiūrovams ypatingą koncertą Vilniaus Vingio parke dovanojo ir garsi britų indie roko grupė „The Vaccines“. Taip pat išskirtinius pasirodymus surengė būrys populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų ir grupių: „Daddy Was A Milkman“, Jovani, Justinas Jarutis ir grupė „Jautì“.