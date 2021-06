Po pertraukos grįžęs Sheeranas – apie ekstremaliomis sąlygomis filmuotą klipą: įspūdžiai viską atpirko

Po muzikinės pertraukos, pasaulio rekordus sumušusio, dvejus metus užsitęsusio koncertinio turo ir pirmagimės gimimo, Edas Sheeranas grįžta su euforišku nauju singlu „Bad Habits“. Edas nėra tipinis atlikėjas, naujasis singlas, kaip jau tapo įprasta, pasirodo kiek netikėtai, tačiau jis atspindi visas atlikėjo puses. Tai yra tarsi ateities nebijančio, vis naujas muzikines kryptis išbandančio menininko testamentas. E. Sheeranas „Bad Habits“ parašė kartu su ilgamečiais kolegomis Johnny McDaidu („Shape of You“) ir FRED („No.6 Collaborations Project“).

Kartu su daina pasirodančio vaizdo klipu, kurį režisavo muzikinių vaizdo klipų režisierius Dave‘as Meyersas, (Billie Eilish, Kendrickas Lamaras) Edas pasirodo nauju, dar niekur nematytu amplua – jis įkūnija savo alter-ego vampyro personažą.

„Kaip gera sugrįžti su nauju singlu! Vaizdo klipe į „Bad Habits“ („Blogus įpročius“) pažvelgėme iš fantastikos perspektyvos – dėl to ir įkūnijau vampyrą. Streso būta, ypač su scenomis, kurias filmavome dideliame aukštyje, tačiau įspūdžiai viską atpirko. Tikiuosi, kad jums patiks“, – apie klipo filmavimo užkulisius pasakoja Edas Sheeranas.

Dainos išleidimo proga Edas nusprendė surengti ir specialų koncertą TikTok platformoje. Gyvą Ipsvičo „Portman Road“ stadione nufilmuotą pasirodymą, kurį režisavo ilgametis atlikėjo draugas Emilis Nava, jis yra dalis „TikTok UEFA Euro 2020“ projekto. 23-ą valandą Lietuvos laiku prasidėsiančiame koncerte, Edas Sheeranas pirmą kartą gyvai atliks naujausią singlą „Bad Habits“.

„Bad Habits“ yra pirmas oficialus Edo kūrinys po 2019-ųjų Didžiosios Britanijos #1 tapusio albumo „No.6 Collaborations Project“. Tai buvo atskiras atlikėjo projektas, kuriam jis įrašė dainas su mėgstamiausiais savo atlikėjais: Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabello, Eminem ir Travis Scott. Vos per kelias savaites net trys albumo kūriniai atsidūrė Didžiosios Britanijos populiariausių kūrinių sąrašo pirmoje vietoje: „I Don’t Care“ su Justinu Bieberiu, „Beautiful People“ ft. Khalid ir „Take Me Back To London“ ft. Stormzy.

Šiuo metu E. Sheeranas įrašinėja naująjį albumą.

Apie Edą Sheeraną:

Edo Sheerano vardas didžiojoje muzikos scenoje garsiai skamba jau beveik dešimt metų. Per tą laiką 28-erių muzikantas iš Safolko savo paprastumu, lyrika, jautriomis dainomis ir šou sugebėjimais pavergė viso pasaulio melomanų širdis. Edas išleido albumus: „+“, (2011) „x“, (2014) „÷“, (2017) „No.6 Collaborations Project“ (2019) – visi jie Didžiojoje Britanijoe tapo Nr.1. Dainininkas pardavė daugiau kaip 45 mln. albumų ir 150 mln. singlų visame pasaulyje – tai įrodo koks kūrybingas ir sėkmingas šis atlikėjas yra. 2017-ųjų Edo albumas „÷“ vos tik pasirodęs sumušė pardavimų rekordus ir Didžiojoje Britanijoje tapo sparčiausiai parduodamu albumu, kurį išleido vyras solistas. Kartu su albumu dienos šviesą išvydo tokie hitais tapę singlai kaip „Castle on the Hill“, „Perfect“ ir „Shape of You“ – šis kūrinys kiek vėliau sumušė dar vieną rekordą – tapo pirmąją daina „Spotify“, perklausyta daugiau kaip du milijardus kartų (klausomiausia praėjusio dešimtmečio „Spotify“ daina).

Beveik dvejus metus trukęs E. Sheerano koncertinis turas „Divide“ tapo populiariausiu koncertiniu turu pasaulyje per visą istoriją.

Už savo pasiekimus muzikoje ir labdaros veiklą 2017-aisiais E.Sheeranas buvo apdovanotas Didžiosios Britanijos imperijos ordinu. Tais pačiais metais Tarptautinė fonogramų industrijos federacija (International Federation of the Phonographic Industry arba IFPI) Edą paskelbė daugiausiai įrašų pasaulyje parduodančiu atlikėju. Per savo karjerą Edas Sheeranas pelnė visą eilę muzikos apdovanojimų, tarp jų 4 „Grammy“, 4 „Ivor Novello“ (Britanijos kompozitorių premija), 6 „BRIT“, 7 „Billboard“ ir daugelį kitų.

2019-ųjų pabaigoje britų „Official Chart“ atlikėją paskelbė populiariausiu ir daugiausia pirmų vietų pelniusiu britų muzikantu 2010-2019.