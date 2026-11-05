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Po legendinio Klarko mirties ir pokyčių grupėje „Balius“ – dar viena jautri žinia: kreipiasi į visus

2026-11-05 18:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 18:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26-ąją netikėtai užgesusi dainininko Gintauto Kirkilo-Klarko gyvybė paliko skaudžią tuštumą artimųjų, bičiulių ir ilgamečių grupės „Balius“ gerbėjų širdyse. Nors mylimo atlikėjo balso scenoje daugiau nebeišgirsime, jo atminimas ir muzikinis palikimas gyvuos dar ilgai. Po skaudžios netekties paaiškėjo, kad į grupę sugrįžta Gediminas Saltonas, o dabar pasidalinta dar viena jautria žinia – kreipiamasi į gerbėjus.

Rugsėjo 26-ąją netikėtai užgesusi dainininko Gintauto Kirkilo-Klarko gyvybė paliko skaudžią tuštumą artimųjų, bičiulių ir ilgamečių grupės „Balius“ gerbėjų širdyse. Nors mylimo atlikėjo balso scenoje daugiau nebeišgirsime, jo atminimas ir muzikinis palikimas gyvuos dar ilgai. Po skaudžios netekties paaiškėjo, kad į grupę sugrįžta Gediminas Saltonas, o dabar pasidalinta dar viena jautria žinia – kreipiamasi į gerbėjus.

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Įrašu su prašymu buvo pasidalinta grupės oficialioje Facebook paskyroje.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

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Kreipiasi į visus

Socialiniame tinkle buvo paskelbta, kad apie legendinę grupę yra kuriamas filmas, sieksiantis įamžinti gražiausius jos gyvavimo metus.

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Dėl to buvo paprašyta ir gerbėjų pagalbos renkant archyvinę medžiagą. Facebook rašoma:

„KURIAMAS FILMAS APIE GRUPĘ „BALIUS“!

Mieli „Baliaus“ klausytojai, draugai, bičiuliai ir visi, kurių gyvenime bent kartą skambėjo mūsų dainos!

Šiuo metu kuriamas filmas apie grupę „Balius“, o jo režisierius nori, kad šiame filme atsirastų ne tik mūsų, bet ir JŪSŲ prisiminimai. Todėl kviečiame praverti savo senus albumus, vaizdo kasečių archyvus, telefonų galerijas ir paieškoti visko, kas susiję su „Baliumi“.

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Gal turite senų ar naujesnių nuotraukų su grupės nariais? Vaizdo įrašų iš koncertų, vestuvių, jubiliejų, švenčių ar kitų pasirodymų?

O gal užfiksuotų smagių, netikėtų ar labai jautrių akimirkų su „Baliumi“, kurių mes patys net neturime?

Nesvarbu, ar tai profesionalus įrašas, ar sena mėgėjiška nuotrauka – mums įdomu viskas. Kartais būtent tokie kadrai tampa pačiais brangiausiais. Jūsų atsiųstos nuotraukos ir vaizdo įrašai bus panaudoti kuriamame filme apie grupę „Balius“ ir taps šios istorijos dalimi.

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Medžiagą galite siųsti: WhatsApp: +370 604 54600

Siunčiant prašome pasirinkti HD kokybę, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai išliktų kuo geresnės kokybės. Facebook messenger HD kokybė.

El. paštu: [email protected]

Labai prašome pasidalinti šiuo įrašu – galbūt kažkieno stalčiuje, sename albume, vaizdo kasetėje ar kompiuteryje slepiasi kadrai, kurių nematėme jau 20 ar 30 metų. Padėkite mums surinkti „Baliaus“ istoriją žmonių akimis.

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Nes ši istorija – ne tik mūsų. Jūs visada buvote jos dalis.“

Išgyveno skaudžią netektį

Primename, kad Anapilin rugsėjo 26-ąją iškeliavęs Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

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Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

Legendinis dainininkas netikėtai Anapilin iškeliavo rugsėjo 26-ąją. Amžinojo poilsio atgulė Panemunės kapinėse.

(54 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į paskutinę kelionę išlydimas Gintautas Kirkila-Klarkas

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Gintautas Kirkila-Klarkas su scenos partnere (nuotr. soc. tinklų, nuotr. 123rf.com)
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