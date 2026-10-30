Po Klarko mirties paskelbus apie pokyčius grupėje „Balius“ – 1 iškalbinga detalė

Internautai savo nuomonę išreiškė Facebook komentaruose.
Gerbėjai suskubo komentuoti
Po grupės puslapyje Facebook esančiu įrašu, netrukus po žinios paskelbimo pasipylė gerbėjų komentarai.
Akį patraukė ne tik jų gausa, bet ir begalinis palaikymas tiek Laurai, tiek į grupę grįžusiam Gediminui. Žmonės rašė:
- „Pagarba Jums, kad „Balius“ tęsiasi, gal ir Klarkas dainuoja danguje.“
- „Puikios naujienos, ir Klarkas visada yra ir buvo šalia mūsų ir „Baliaus.“
- „Ačiū, kad grįžot, gyvuokit. Klarkas visada liks širdyje.“
- „Šaunuoliai, tik pirmyn, mes visada prisiminsim Klarką ir niekada nepamiršim jo, o „Balius“ turi gyvuoti.“
- „Nu jetau, chebra, kaip fainiai, kaip džiaugiuosi už jus. Buvau labai nuliūdusi po kolegos netekties. Na, bet judu su Gediminu sugalvojot super, kad mūsų tauta ilgai neliūdėtų. Na, šaunuoliai, puikuoliai.“
- „VALIO, VALIO, VALIO!! Net susigraudinau iš tos laimės!! O a. a. Klarką prisiminsime visada.“
Paskelbta svarbi žinia
Primename, kad apie G. Saltono sugrįžimą į grupę buvo pranešta anksčiau šią savaitę socialiniame tinkle Facebook.
„KARTAIS GYVENIMAS SUSTABDO… O PASKUI TYLIAI PRIMENA, KAD, KAD IR KAIP SKAUDĖTŲ, REIKIA EITI TOLIAU.
Mieli mūsų klausytojai, „Baliaus“ mylėtojai, bičiuliai ir visi, kurie tiek metų buvote kartu su mumis, dar visai neseniai čia rašėme žodžius, kurių niekada nenorėjome rašyti...
Atsisveikinome su Klarku. Vis dar sunku patikėti, kad žmogaus, su kuriuo daugiau nei 30 metų dalintasi viena scena, nebėra šalia.
Tai buvo ne tik koncertai ir dainos. Tai buvo tūkstančiai kilometrų kelyje, juokas užkulisiuose, nuotykiai, šventės ir daugiau nei trys dešimtmečiai bendrų prisiminimų.
Todėl po Klarko išėjimo buvo sunku atsakyti į klausimą – o kas dabar bus su „Baliumi“? Kol mes ieškojome atsakymo, jį pradėjote duoti jūs.
Gavome šimtus jūsų komentarų ir žinučių. Dalinotės prisiminimais ir vis kartojote: „Tik nesustokite. „Balius“ turi gyvuoti.“
Ir jūs mums priminėte labai svarbų dalyką: tęsti – nereiškia pamiršti. Todėl šiandien pagaliau norime pasidalinti gera žinia.
„BALIUS“ TĘS SAVO KELIĄ. Ir kartu turime dar vieną žinią. Gedas grįžta į „Balių“.
Ilgamečiams mūsų klausytojams jo pristatinėti turbūt nereikia. Gedas jau buvo šios istorijos dalimi – prie grupės prisijungė dar praėjusio amžiaus pabaigoje, o 2000–2002 metais kartu su Laura ir Klarku koncertavo bei įrašinėjo „Baliaus“ dainas. Nuo 2003-iųjų jų keliai išsiskyrė.
Praėjo daugiau nei du dešimtmečiai.
Ir šiandien gyvenimas tuos kelius vėl suvedė.
Tačiau mums labai svarbu pasakyti: Gedas neateina pakeisti Klarko. Klarko pakeisti neįmanoma. Jo balsas, juokas, charakteris ir daugiau nei 30 metų kartu visada liks „Baliaus“ istorijos dalimi.
Tad Gedas neužima jo vietos. Jis tiesiog sugrįžta į savąją.
Mes nepradedame „Baliaus“ iš naujo. Mes tęsiame jo istoriją. Jūs mums sakėte: „Nesustokite.“ Mes jus išgirdome.
MES GRĮŽTAME.
Žinome, kad pirmieji koncertai bus kitokie. Kai kurios dainos suspaus širdį, bet vėl bus muzika, jūsų balsai, šokiai, prisiminimai ir šypsenos.
Klarkui – mūsų meilė ir vieta „Baliaus“ istorijoje, kurios niekas neužims. Gedai – sveikas sugrįžęs. O jums – ačiū, kad tiek metų buvote ir vis dar esate kartu. Ir tiems, kurie mūsų jau laukiate savo šventėse – jūsų nepamiršome.
Jeigu „Balius“ jau buvo rezervuotas jūsų šventei ar renginiui ateinantį pavasarį, vasarą ar rudenį – jeigu jums vis dar aktualu, būtinai susisiekite su mūsų vadybininke. Taip pat jau priimame ir naujas koncertų bei švenčių rezervacijas.
+370 604 54600
Ačiū, kad laukėte. Ačiū, kad tikėjote. Ir svarbiausia – ačiū, kad likote kartu. Susitiksime. Dainuosime. Prisiminsime. Šoksime. Ir vėl šypsosimės.
Klarkas visada liks „Baliaus“ istorijos dalimi. O „Baliaus“ istorija tęsiasi…
Laura, Gedas ir visa „Baliaus“ komanda.“
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
Legendinis dainininkas netikėtai Anapilin iškeliavo rugsėjo 26-ąją. Amžinojo poilsio atgulė Panemunės kapinėse.
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