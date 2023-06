Po kalbų apie kivirčus – Jennifer Lopez ir Beno Afflecko bučinys prieš kameras

Birželio 12-ąją Holivude vyko naujos filmo „Blyksnis“ dalies premjera, kuriame vaidmenį atlieka ir B. Affleckas. Į premjerą aktorių atlydėjo žmona J. Lopez, susikibę rankomis sutuoktiniai žengė raudonuoju kilimu. Pora ne tik nevengė demonstruoti jausmų vienas kitam, bet ir prieš kameras apdovanojo vienas kitą saldžiu bučiniu, rašo portalas „Daily mail“.

Premjeroje akį traukė ir elegantiškas J. Lopez įvaizdis. Moteris dėvėjo mados namų „Gucci“ dviejų dalių suknelę su užtrauktuku, kuri atidengė aktorės krūtinę. Prie prašmatnios aprangos Jennifer priderino juodą delninę, o ilgas brunetės kasas surišo į glotnų kuodą. Įvaizdį pagyvino kabančiais auskarais ir keliais žiedais.

B. Affleckas prie žmonos priderino klasikinį juodą kostiumą.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Lopez ir B. Affleckas neseniai įsigijo naujus namus Berveli Hilse, kurių vertė siekia apie 60 mln. dolerių (apie 56 mln. eur).

Naujieji poros namai yra Beverli Hilse, o pagrindiniame būste yra 12 miegamųjų, 24 vonios kambariai ir net 15 židinių. Be visa to, prabangiame name įrengtas kino teatras, vyno kambarys ir SPA centras, kuriame yra kirpykla, sauna ir masažo kambarys. Šalia namo yra didžiulis sodas su įspūdingo dydžio baseinu.

Tarp kitų dvaro objektų yra atskira 5 000 kvadratinių pėdų ploto sporto salė, kurioje yra uždaras piklbolo ir krepšinio aikštynas, bokso ringas ir sporto salė.

Skelbiama, kad sandoriui užbaigti sutuoktiniams prireikė vos vienos savaitės, o kraustymosi procesas į naujuosius namus jau prasidėjo.