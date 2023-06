Pasižvalgykite po naujus Jennifer Lopez ir Beno Afflecko namus: atskleidė kainą

Manoma, kad pora naujo būsto kartu ieškojo maždaug dvejus metus po to, kai 2021 m. atgaivino savo santykius. Tais metais žurnalistai juos ne kartą buvo pastebėję apžiūrinėjant nekilnojamojo turto objektus, rašo portalas „Mirror“.

Kiek anksčiau buvo skelbiama, kad sutuoktiniai buvo itin susidomėję namu, kurio vertė siekia apie 64 mln. dolerių (apie 59 mln. eur). Visgi vėliau paaiškėjo, kad J. Lopez ir B. Affleckas šio būsto atsisakė ir nusprendė ieškoti pigesnio varianto.

Dabar pranešama, kad pramogų pasaulio pora atrado jiems tinkamą namą ir neseniai užbaigė nekilnojamojo turto pirkimo sandėrį. Skelbiama, kad sutuoktiniai įsigijo dvarą, kurio vertė siekia apie 60 mln. dolerių (apie 56 mln. eur).

Naujieji poros namai yra Beverli Hilse, o pagrindiniame būste yra 12 miegamųjų, 24 vonios kambariai ir net 15 židinių. Be visa to, prabangiame name įrengtas kino teatras, vyno kambarys ir SPA centras, kuriame yra kirpykla, sauna ir masažo kambarys. Šalia namo yra didžiulis sodas su įspūdingo dydžio baseinu.

Tarp kitų dvaro objektų yra atskira 5 000 kvadratinių pėdų ploto sporto salė, kurioje yra uždaras piklbolo ir krepšinio aikštynas, bokso ringas ir sporto salė.

Skelbiama, kad sandoriui užbaigti sutuoktiniams prireikė vos vienos savaitės, o kraustymosi procesas į naujuosius namus jau prasidėjo.