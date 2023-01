Po gerbėjų kritikos dėl aprangos – Samo Smitho atkirtis: parodė kūną be fotošopo

30-metis Sam Smith pasidalijo atostogų nuotraukomis instagrame, ragindamas sekėjus „visada naudoti kremą nuo saulės", kai pozavo vilkėdamas mažytį ir aptemptą leopardo rašto maudymosi kostiumėlį, rašo news.com.au.

Gerbėjai užplūdo įrašą pagyrimais, plodami dainininkui už pasitikėjimą savo kūnu.

„Būk ir toliau savimi, nepakartojamu ir neįtikėtinu. Mes mylime tave, Samai“, – po nuotraukomis rašė vienas gerbėjas.

„Mano kūnas šiek tiek panašus į tavo. Galbūt tavo yra geresnis. Tokių kūno nuotraukų darymas yra mano tikslas, nes aš vis dar mokausi mylėti savo kūną. Myliu tave“, – rašė kitas.

„Didžiuojuosi tavimi, kad pasiekei šią vietą savęs priėmimo kelionėje“, – rašė kitas. – „Žinau, kad tau buvo nelengva, ir matyti tave čia tokį tikrai šaunu. Esu įkvėpta. Tiek daug meilės tau ir negaliu sulaukti naujojo albumo“.

Anksčiau gruodį gerbėjai ėmėsi ginti dainininką po to, kai jis internete buvo užsipultas dėl to, kad atlikdamas savo hitą "Unholy" kartu su Kim Petras renginyje "Jingle Ball" Londone vilkėjo blizgantį sidabrinį kombinezoną.

Smith į sceną žengė vilkėdamas sidabrinį blizgučiais puoštą "Valentino“ kombinezoną su juodais lakuotais batais, sidabriniu juosmens diržu ir auskarais. Tačiau toks įvaizdis sukėlė žiaurių komentarų apie dainininko svorį.

I see a lot of people trashing Sam Smith for wearing this fab jumpsuit but praising Harry Styles for wearing basically the same thing. Gross. pic.twitter.com/KjOYxrDQOz