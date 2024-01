Po „Eurovizijos“ atrankos – sujudimas: gerbėjai siekia sugrąžinti Eglę Jakštytę

Po antrojo „Eurovizijos“ atrankos etapo – Eglės Jakštytės gerbėjų sujudimas. Žmonės nepasiduoda ir netgi pasirašė peticiją, kad grąžintų atlikėją į atrankas.

„Iš tikrųjų noriu Jums taip stipriai padėkoti. Gavau Jūsų tokių palaikančių nuostabių žinučių... Wow. Kaip gražu, kai žmonės tokie vieningi ir tai labai palietė mano širdį. O jau įvyko, kas įvyko...

Bet jūsų meilė ir palaikymas man suteikia labai daug jėgų judėti toliau. Ačiū!“ – socialiniuose tinkluose rašė Eglė Jakštytė.

Pirmosios „Eurovizija.lt“ laidos metu paaiškėjo pirmieji finalistai.

Dėl teisės atstovauti Lietuvai „Eurovizijos“ didžiojoje scenoje kausis Vidas Bareikis su „VB Gang“ ir TV3 televizijos projekte „X faktorius“ išgarsėjęs atlikėjas Silvester Belt.

Šį šeštadienį į sceną lipo jau didžiojoje „Eurovizijoje“ Lietuvai atstovavęs Andrius Pojavis su daina „Sing me a hug“, gerai žinoma stipraus vokalo savininkė Eley „Rock My Body“, Deividas Valma „Blood On Your Hands“, Aistė „Hero“, „Žalvarinis“ „Gaudė Vėjai“, Paula Urbana „It Is What It Is“, Thomas G „Us“, „Multiks“ „Vėjas galvoje“.

Laidos pabaigoje, susumavus žiūrovų ir komisijos balus, paskelbta, kad į finalą keliauja naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“ viešėjusi Aistė ir garsi Lietuvos grupė „Žalvarinis“.

Atlikėja pripažįsta – jos komanda įdėjo labai daug darbo ir laiko į šį pasirodymą, o pati Eglė į savo dalyvavimą „Eurovizijoje“ žiūri labai rimtai ir į konkursą ateina ne tam, kad tiesiog primintų apie save.

Jos tikslas – žiūrovui pateikti profesionalų pasirodymą ir iškovoti teisę su savo daina atstovauti Lietuvai.

„Rock My Body“ – daina apie pačios atlikėjos vidinį konfliktą tarp šviesiosios ir tamsiosios jos pusės ir gimimą iš naujo.

Tam, kad šią idėją išpildytų ir vizualiai, atlikėja ryžosi ir kardinaliems pokyčiams – iš juodaplaukės tapo platinine blondine.

„Labai gerai žinojau apie ką noriu dainuoti. Kūrinys alsuoja energija, laisve, moteriškumu ir idealiai atspindi tai, ką jaučiu viduje. Šie metai – pokyčių, o juk ir sako, kad didžiausi pokyčiai moterų gyvenime nutinka, kai jos pakeičia plaukų spalvą. Su komanda priėmėme sprendimą, jog šviesūs plaukai būtų puikus simbolis visko pradėjimo tarsi nuo balto lapo.

Buvau raudonplaukė, juodaplaukė, turėjau ir tamsiai rudus plaukus, o štai blondinė – man nauja ir niekuomet nebandyta. Tai tapo savotišku simboliu, senosios Eglės virsmas į naująją ELEY“, – apie savo įvaizdžio pokyčius pasakoja atlikėja.

Eglė Jakštytė

Kartu su naujuoju kūriniu atlikėja pristato ir vaizdo klipą, kuriame ir intriguojanti scena, kurioje Eglei teko filmuotis visiškai nuogai.

Atlikėja juokiasi, jog didžiausias iššūkis šioje scenoje vis tik tikrai nebuvo pats apsinuoginimas.

„Šią sceną palikome pačiai pabaigai. Scena buvo sudėtinga. Bet ne dėl to, kad teko nusimesti drabužius prieš komandą. Iš tikrųjų buvo labai šaltas vanduo ir ta scena tikrai sukėlė nemažai iššūkių. Turbūt dėl to šalčio negalėjau visko atlikti taip, kaip norėčiau, bet džiaugiuosi, kad vis tiek pavyko padaryti gražių kadrų. Daug metų dirbau su savimi ir savo vidumi, kad galėčiau nesigėdyti savo kūno ir pagaliau priimčiau save tokią, kokia esu. Man apsinuoginimas yra gražus, kuomet jis yra skoningas ir estetiškas, o šiame klipe jis dar turėjo dar ir ypatingą reikšmę, todėl tokiu meniniu sprendimu tik džiaugiuosi“, – atvirauja atlikėja.