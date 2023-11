Po 30 metų – legendinės „Fokus Pokus“ raganos – neatpažįstamos: štai kaip atrodo dabar

Kai 1993 m. filmas „Fokus Pokus“ pasirodė kino teatruose, jis patyrė nesėkmę, tačiau nuo to tada jis išlaikė laiko išbandymą ir tapo privalomu žiūrėti filmu kiekvieną spalį.

Baisioji klasika, kurioje pagrindinius vaidmenis atlieka Bette Midler, Sarah Jessica Parker ir Kathy Najimy (Sanderson seserys), pasakoja apie vidurinės mokyklos berniuką (Omri Katz), jo simpatiją (Vinessa Shaw) ir jaunesnę seserį (Thora Birch).

Jie greitai išsiaiškina, kad gandai apie raganas yra tiesa, ir turi rasti būdą, kaip sustabdyti jų nemirtingumą iki Helovino pabaigos.

2021 m. gegužę „Disney+“ paskelbė oficialų seserų Sanderson sugrįžimą į ilgai lauktą tęsinį „Hocus Pocus 2“, kuriame Midler, Parker ir Najimy pakartojo savo vaidmenis.

Antrosios dalies premjera įvyko 2022 m. rugsėjį per „Disney+“ ir tapo žiūrimiausiu transliacijos paslaugos filmu.

Peržiūrėkite žemiau esančią galeriją, kad pamatytumėte, ką šiandien veikia originalūs aktoriai:

„Fokus Pokus" raganos

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Fokus Pokus“ raganos

Bette Midler (Winifred)

Po šio baisaus hito, ikona tęsė aktorės ir dainininkės karjerą, vaidino filmuose „Pirmųjų žmonų klubas“ (The First Wives Club) ir „Stepfordo žmonos“ (The Stepford Wives).

Ji rezidavo Las Vegase, Bette Midler: Nuo 2008 m. iki 2010 m. vaidino „Bette Bette Bete: The Showgirl Must Go On“.

Kitais metais ji prodiusavo Brodvėjaus spektaklį „Priscilla, dykumos karalienė“.

2017 m. Brodvėjuje B. Midler pirmą kartą atliko pagrindinį vaidmenį filme „Hello, Dolly“, už kurį pelnė „Tony“ apdovanojimą.

Be pasirodymų kine ir scenoje, dainininkė 2016 m. buvo „The Voice“ teisėja, o 2019 m. vaidino „Netflix“ filme „The Politician“.

2020 m. ji vadodavo HBO filmui „Pakrančių elitas“.

Nuo 1984 m. ji yra ištekėjusi už Martino von Haselbergo, pora turi dukrą, aktorę Sophie von Haselberg.

Sarah Jessica Parker (Sarah)

Praėjus penkeriems metams po šio baisaus filmo, Sarah Jessica Parker gavo vieną iš pagrindinių vaidmenų filme „Seksas ir miestas“ (Sex and the City), kuris buvo rodomas nuo 1998 iki 2004 m., o po jo buvo sukurti du filmai.

Ji suvaidino dar keliuose filmuose, tarp jų „Šeimos akmuo“, „Nepavykęs startas“ ir „Naujųjų metų išvakarės“.

Nuo 2016 m. iki 2019 m. ji vadovavo HBO dramai „Skyrybos“, už kurią buvo nominuota „Auksinio gaublio“ apdovanojimui.

2014 m. ji pristatė savo avalynės liniją „SJP Collection“.

Nuo 1997 m. Parker yra ištekėjusi už Matthew Brodericko, jie turi tris vaikus.

Ji pakartojo Carrie Bradshaw vaidmenį filme „And Just Like That“, serialo „Seksas ir miestas“ tęsinyje, kuris debiutavo 2021 m. gruodį per HBO Max.

Kathy Najimy (Maria)

Po „Hocus Pocus“ Najimy toliau vaidino filmuose „Žiurkių lenktynės“, „Veronikos spinta“, „Dumplin'“, „Veep“ ir įgarsino Peggy Hill filme „King of the Hill“.

Ji taip pat parašė ir kartu su Mo Gaffney vaidino pjesę „The Kathy and Mo Show“.

Be to, kad 2022 m. filmo „Hocus Pocus“ tęsinyje atliko Marios Sanderson vaidmenį, „Sister Act“ žvaigždė vaidino serialuose „Younger“ ir „The Morning Show“.

Ji įgarsino majorę Jen seriale „Duncanville“ nuo 2020 m.

1998 m. Najimy ištekėjo už Dano Finnerty, pora turi dukrą Samią, kuri yra dainininkė ir dainų autorė.