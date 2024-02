Po 2 metų tylos Simonas Urbonas ryžosi atviram pokalbiui apie krizę ir žmoną: ji pasakė, kad negaliu taip traumuot šeimos

Kodėl anksčiau aktyviai dalinęs interviu, jis užsidarė savyje? Ką per tuos kelerius metus Simonui, neretai įvardijamam super tėčiu, teko išgyventi? Itin jautri jo išpažintis apie nelengvą vidinę kelionę, šeimą ir santykius su žmona.

„Mano gyvenime įvyko esminis posūkis. Nuo visų dalykų apie vaikus pasisuko į kitur – savęs paties paieškas. Per tuos kelerius metus vaikai paaugo, tapo kur kas savarankiškesni, todėl man nebereikia daug ko daryti, ką anksčiau dariau.

Taip, buvau super tėtis – ne tik dėl savo, bet ir kitų vaikų. Dabar atėjo laikas galvot apie save, nes septynerius metus buvau tik tėvystėje. Labai gerai suprantu tas mamas, kurios buvo ilgose motinystės atostogose. Jaučiuosi taip, lyg būčiau išleistas į laisvę ir nežinau, ką su tuo daryt, nes atrodo, kad esu nuo visko atsilikęs“, – pasakoja Simonas.

REKLAMA

REKLAMA

Aktyvaus gyvenimo pradžia

Nors vyras turi nemažai veiklų, aktyviai dalinasi gyvenimo akimirkomis socialiniuose tinkluose ir yra atradęs vadinamąsias solo keliones, jo teigimu, ryžtis tam nebuvo paprasta.

REKLAMA

„Man buvo pasakyta, kad niekada negalėsiu aktyviai sportuoti ir vaikščioti ilgų distancijų. Aklai tuo tikėjau, todėl po visų operacijų gyvenau gan sėslų gyvenimą ir buvau palaidojęs viltį, kad galėtų būti kitaip. Aktyviai žaidžiau krepšinį, maniau, jog būsiu didis krepšininkas, tačiau prasidėjo labai rimtos traumos. Dvejus metus net pravaikščiojau su ramentais.

Po to su šeima nutarėm atitrūkti nuo visko ir išvykom į Tailandą, kur be jokių patogumų gyvenome džiunglėse. Vieną rytą įšokau į „kroksus“ ir netikėtai sau pačiam nuėjau 50 kilomentrų. Nuo to momento supratau, kad aš tikrai galiu kur kas daugiau“, – prisimena Simonas.

REKLAMA

REKLAMA

Palaipsniui pasivaikščiojimai virto solo žygiais po įvairias pasaulio vietas, kuriuos vyras filmuoja ir dalinasi su savo sekėjais. Ką Simonui duoda šios kelionės? Kodėl dažniausiai jis renkasi nežinomus ar net pavojingus maršrutus? Iš kokios salos vyras grįžo visai neseniai ir ką ten patyrė? Ar trijų vaikų tėtį į solo žygius žmona išleidžia lengvai?

Į terapiją užrašė žmona

Simonas tikina, kad Ieva palaiko jį visur ir visada, nes per 15 metų, praleistų drauge, vienas kitą puikiai pažįsta bei jaučia. Vyras atskleidžia, kad būtent žmona paskatino kreiptis į specialistus, kai suprato, kad jis emociškai palūžo. Vis dažniau namie liūdną tėtį matė ir vaikai, o tai Simonui buvo ypač skaudu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Į pirmą terapiją mane užrašė žmona. Pats būčiau to nepadaręs. Aš kalbėdavau, kad nebejaučiu džiaugsmo. Buvo ir tokių momentų, kai tiesiog keturias paras po „kaldra“ praguliu, nes nenoriu nieko matyti ir nieko daryti. Ieva aiškiai pasakė, kad negaliu nei savęs taip žalot, nei šeimos traumuot su tokiu gyvenimu.

Nors pradėjau terapiją, pradėjau solo žygius, tas pagerėjimas trukdavo, deja, neilgai. Tada nutarėm daryti didesnius sprendimus. Šiandien aš vartoju vaistus“, – atvirai sako Simonas.

REKLAMA

Jis neslepia, kad nuo vaikystės viduje užspausti jausmai galėjo smogti po šitiek metų, kai pats visa galva pasinėrė į tėvystę ir tarsi perdegė. Bet šeima Simonui yra didžiausia vertybė, dėl kurios pasirengęs padaryti viską.

„Aš nežinojau, kas yra nuostabi šeima, nes neturėjau tokio pavyzdžio. Aš kitaip augau ir todėl labai norėjau turėti tai, ko pats neturėjau. Manau, kad man tikrai pavyko“, – šypsodamasis sako vyras.

Laidoje sužinosite, kas sieja Simoną su laidos vedėja Renata ir kodėl abiems tokia svarbi gegužės 26-oji diena. Vyras taip pat papasakos, kokių skaudžių komentarų sulaukia socialiniuose tinkluose ir kaip į juos reaguoja.

REKLAMA

Apie išgyventą rimtą santykių krizę su žmona, priklausomybę nuo telefono ir drąsą rodyti save visokį – verkiantį, pasimetusį ar nuoširdžiai besidžiaugiantį kasdienybės smulkmenomis.

Visą pokalbį su Simonu Urbonu žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Kalbėjome apie:

00:03 Anonsas

01:00 Pašnekovo pristatymas

02:55 Pokyčiai Simono gyvenime

05:32 Solo kelionės, jų pradžia ir svarba

15:05 Kodėl Simonas viską visada filmuoja?

18:16 Terapijos, iššūkiai, perdegimai

26:00 Santykiai su žmona Ieva

33:27 Vestuvių metinės

41:17 Daiktų pristatymas

46:07 Dovanos svečiui

„Pasikalbėkim“ – tai tv3.lt laida, kurioje žinomi ir įdomūs Lietuvos žmonės dalinasi savo kasdienybės akimirkomis. Dėl ko jie liūdi, džiaugiasi, ką naujo atranda ir kuo gyvena.

„Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą antradieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.