Plinta paskutiniai žuvusio 31-erių „One Direction“ nario žodžiai sūnui: spaudžia širdį

Liamo ir jo sūnaus santykiai buvo svarbi tema dainininko gyvenime. 2017 metais jis su Cheryl Cole susilaukė sūnaus Bear Grey, o vos prieš kelis mėnesius, rugpjūtį, švęsdamas savo 31-ąjį gimtadienį, Payne'as socialiniuose tinkluose pasidalino mintimis apie savo sūnų, rašo dailymail.co.uk.

Viename „Instagram“ vaizdo įraše jis juokavo, kad dar negavo tėčio kojinių ir teigė besidžiaugiantis, jog netrukus turės galimybę ilgiau pabendrauti su Bear.

„Palaimink jį. Jis jau toks didelis. Atrodo, kad pasaulyje būtų dar vienas mažasis aš,“ – kalbėjo dainininkas.

Liamas Payne'as ir Cheryl Cole pradėjo susitikinėti 2016 m. po Cheryl skyrybų su Jeanu-Bernardu Fernandezu-Versini. 2017 m. porai gimė sūnus, tačiau 2018 m. jie oficialiai išsiskyrė.

Po išsiskyrimo su Cheryl, Payne'as buvo susijęs su keliomis žinomomis moterimis, tarp jų ir supermodeliu Naomi Campbell, su kuria turėjo trumpalaikius santykius. 2019 m. Liamas pradėjo susitikinėti su Maya Henry, o 2020 m. pora susižadėjo, tačiau 2022 m. jų santykiai baigėsi.

Likus vos kelioms dienoms iki Liamo mirties, Maya Henry pradėjo teisminį procesą prieš buvusį mylimąjį, apkaltindama jį apsėstu bendravimu. Nepaisant šių įtarimų, po Payne'o mirties Maya išreiškė savo šoką ir liūdesį. Tuo metu dainininkas palaikė santykius su Kate Cassidy, su kuria pradėjo draugauti 2022 metų spalį.

Nors Liamas Payne'as ir Cheryl dažniausiai slėpė savo sūnų nuo viešumos, dainininkas anksčiau ne kartą kalbėjo apie Bear. 2022 metais duodamas interviu žurnalui „People“, Payne'as sakė, kad jo sūnus mato jį kaip „superherojų“.

„Aš jį matau du ar tris kartus per savaitę. Kai būnu su juo, stengiuosi skirti jam visą savo dėmesį. Noriu, kad mano laikas su Bear būtų ypatingas. Jam reikia tėčio jo gyvenime ir aš džiaugiuosi, kad jis į mane žiūri kaip į herojų,“ – dalijosi Liamas.

Atviravo apie depresiją

Liamo Payne'o karjera prasidėjo 2008 m., kai vos būdamas 14 metų dalyvavo „X Faktoriaus“ atrankoje, kurioje teisėjavo Simonas Cowellas, Cheryl Cole ir kiti. Po pirmos nesėkmės, 2010 m. jis grįžo į šou ir kartu su Harry Stylesu, Zaynu Maliku, Nialu Horanu ir Louisu Tomlinsonu suformavo vaikinų grupę „One Direction“.

Grupė tapo pasaulinio garso sensacija ir išleido penkis studijinius albumus, tarp kurių „Up All Night“ (2011 m.) ir „Made In The A.M.“ (2015 m.), nors Zaynas Malik buvo palikęs grupę prieš paskutinio albumo išleidimą. 2016 m. grupė paskelbė pertrauką.

Po „One Direction“ iširimo Payne'as pradėjo sėkmingą solo karjerą. Vienas ryškiausių jo solo darbų – daina „For You“, sukurta kartu su Rita Ora ir tapusi „Fifty Shades Freed“ garso takelio hitu. Tačiau dainininko asmeninis gyvenimas buvo kupinas iššūkių – jis ne kartą kovojo su sveikatos problemomis, alkoholizmu ir netgi mintimis apie savižudybę.

2021 m. podkaste „Diary Of A CEO“ Liamas Payne'as atviravo apie savo depresiją ir piktnaudžiavimą narkotikais grupės „One Direction“ veiklos metu. Jis pasidalijo, kad kovojo su tamsiomis mintimis ir sunkiais išgyvenimais.

Kai podkasto vedėjas tiesiai paklausė, ar dainininkas turėjo minčių apie savižudybę, Liamas atsakė: „Taip. Tai buvo labai sunkios mintys. Tik tada, kai pamačiau save po to, suvokiau, kad turiu pasikeisti.“

Dar 2023 metų rugpjūtį Payne'as buvo hospitalizuotas dėl sunkios inkstų infekcijos kelionės prie Komo ežero Italijoje metu. Dėl šios infekcijos jis atšaukė savo planuotas gastroles Pietų Amerikoje, kad galėtų sveikti. Liamas socialiniuose tinkluose pranešė, kad gydytojai nurodė jam ilsėtis ir atsigauti, todėl turėjo atidėti koncertus.

Payne'o draugai, reaguodami į jo mirtį, sakė, kad pastaraisiais metais jis sunkiai susitvarkė su gyvenimu po „One Direction“. Vienas šaltinis „The Sun“ pasakojo, kad Liamas patyrė didelį spaudimą ir dirbo neįtikėtinai sunkiai.

„Jo vakarėliai po grupės pertraukos galėjo būti reakcija į ilgalaikį stresą ir gyvenimą dėmesio centre“, – sakė draugas.