Plaukų ekspertę Odetą šokiravo Ąžuolo Misiukevičiaus veiksmai: „Čia jau tikrai yra žemas lygis“

Odeta Kilinc savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pateikė įrodymus, kaip Ąžuolas Misiukevičius anonimiškai bandė kurstyti neapykantą apie jos turinio kūrimą. Moteris šiuo vaizdo įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pateikė įrodymus
Žinoma turinio kūrėja savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame papasakojo istoriją apie šmeižtą ir kas už viso to stovi.
Odeta vaizdo įraše pasakojo:
„Aš jums duosiu trumpą istorijos foną, kad galėtumėte suprasti, kas vakar įvyko. Tai, ką jums kątik parodžiau yra įrašas apie mane iš žmogaus, kurį mūsų viduomenė gerai žino. Jis bandė šioje nuostabioje Facebook grupėje paskelbti anoniminį įrašą apie mane ir tas žmogus dar nežino, kad aš dabar jį paviešinsiu, bet privalau tą padaryti visų mūsų labui.
Žinote, jei kas nors su manimi turi problemų, aš tai galiu suprati. Aš suprantu, jei tiesiog manęs kažkas nemėgsta ar nenori mėgti. Aš jau daugiau nei metus socialiniuose tinkluose kuriu edukacinį turinį su ta paskyra, kuri daugiausia padeda moterims, gauna įvairių patarimų iš gydytojų, specialistų ir ekspertų.
Todėl pati prisipažįstu, kad kada nors esu pasakiusi ką nors per griežtu tonu, todėl tikrai galiu suprasti, kad jei kas nors sako, kad ei, man šita moteris tiesiog nepatinka ir jos negaliu pakęsti.
Ir tai yra didelis bet ir nežinau ar skatinti ir apkalbinėti kitą žmogų yra žmogiška, vien dėl to, kad tu jauti man neapykantą ir nemėgsti. Aš suprantu, kad tie kurie manęs nemėgsta, negali matyti, kad aš su ta neapykanta moku susitvarkyti ir, kad tokie dalykai manes jau beveik nebeveikia, bet ar dėl to tikrai reikia leistis tokiam neapykantos užvaldymui ir tokiam elgesiui, kad netgi reikia rašyti anonimišką neapykantos įrašą ir manyti, kad mes nesužinosim, kas tu esi?
Ir ar nėra kvaila tikėtis, kad 2025 metais, oficiali ir gana žinoma Facebook'o grupė toleruos tokį tavo elgesį?
Tame įraše tas žmogus rašo, kad aš esu kvaila, bet iš kitos pusės jis laikina ir komentuoja mano įrašus ir bendrauja. Čia jau tikrai yra žemas lygis, bet gerai, jis žino, ką daro, tik klausimas ar tai yra tai, ką mes, kaip visuomenė toleruosime?
Ir pabaigai noriu pasakyti, nes ši situacija turi nelabai skanų prieskonį, žmogus, kuris slepiasi už šio anonimiško įrašo yra mums visiems žinomas Ąžuolas, kuris viešai pats atvirai kalba apie tai, kad turi tiek neurologinių sutrikimų,tiek kovoja su psichinėmis sveikatos problemomis ir vis iš visuomenės reikalauja, kad kiti žmonės rimtai žiūrėtų į jo požiūrį, jo psichinę sveikatą ir jo sutrikimus vertintų rimtai.
Tuo pačiu jam atrodo, kad yra visiškai normalu apkalbėti kitus, vien todėl, kad jauti neapykantą kitam. Žinote, aš noriu jums užduoti klausimą ir tam žmogui taip pat.
Ar mums tikrai viso to reikia?“.
Šalia įrašo Odeta rašo:
„Šis reels'as yra tik viena maža ištrauka, iš neapykantos skatinimo prieš mane. Tokie dalykai gali žmogų davesti iki emocinių breakdownų. Ir aš noriu paklausti, ar to tikrai reikia?
Nes už viso šito esantis žmogus, nori pasiekti savo tikslą. Man pakenkti, bet kokia kaina. Net jei ta kaina reiškia palaužti moterį, mamą kuri iš tiesų yra labai šiltas ir geras žmogus.
Nors jis puikiai žino, ką tokie dalykai gali padaryti su žmogum, juk jis pats ne kartą atvirai apie tai kalbėjo, kaip stipriai tai gali paveikti ir nors pats per pastaruosius metus sulaukė daug neigiamos kritikos, vis tiek toliau sąmoningai bando kurstyti savo neapykantą per visas platformas, galvodamas kad būdamas anonimu bus saugus...“.
