Petras Kuneika: „Atradau savyje vidinį „marozą“, todėl mane kviečia tik juos vaidinti“

Naujame „Go3“ originalaus turinio seriale „Emigrantai. Apelsinai“, P. Kuneika suvaidino Ispanijos lietuvį Roką – nelegalaus cigarečių fabrikėlio valdytoją, kuris labai mėgsta uostyti miltelius ir grasinti aplinkiniams ginklu.

„Emigrantai. Apelsinai“ premjera (50 nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) +46 „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Emigrantai. Apelsinai“ premjera (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

(50 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Emigrantai. Apelsinai“ premjera

Pasak P.Kuneikos, visi žmonės – ir panos, ir vyrukai turi savyje kruopelytę to vidinio rajono „vaibelio“, kurio niekas racionaliai nesugalvoja, bet kažkaip atsiranda.

„Apie savo vaidmenį, ir apie tą „bičą“ (Roką) kaip apie „marozą“, aš nenorėčiau galvoti, nes mes tokiais laikais gyvename, kai labai neigiamas įvaizdis „marozų“ yra. Mąstant giliau apie mano suvaidintą personažą, tikrai nėra jis negatyvus pats iš savęs.

REKLAMA

REKLAMA

Tas Rokas toks daugiau rajoninio „vaibelio bičas“. Jis per daug nemąsto, tiesiog sako, kas ant liežuvio galo užeina ir tiek.

Man įsikūnyti į tokį personažą nebuvo sunku, turbūt dėl to, kad tas vidinis „marozėlis“ visąlaik buvo, bet užspaustas giliai, nes aplinka, kurioje aš visąlaik augau ir gyvenau, nelabai skatina tokio elgesio, tai kai tu turi galimybę va tą tokį vidinį „rajonską“ niekšelį paleisti iš savęs yra faina, bet to neturi būti per daug“, – džiaugiasi galimybe išleisti vidinį „niekšelį“ P. Kuneika.

REKLAMA

Paklaustas iš kur sėmėsi įkvėpimo tokiam vaidmeniui, jaunasis aktorius netikėtai prilygino savo vaidmenį muzikiniam pasirodymui.

„Šiuo metu gyvenu Vilniuje, Naujininkuose. Manau, kad Naujininkų sporto klubas, parduotuvė ir gyventojai yra pagrindiniai mano įkvėpimo šaltiniai. Niekas čia iš savęs kažko nelaužia, nebando būti kultūringesni ar kažkokių įmantrių žodžių rinkti.

Man primena Amerikos juodaodžių bendravimą, kaip jie kalba, tarsi chemija, nieko jie nepermąsto, keikiasi, vartoja žodžius, kurių kiti negali vartoti ir vos ne kaip dainos klausai, tai man tas vidinis „marozas“ daugiau gal net kaip muzikinis performansas“, – apie įkvėpimo šaltinius atviravo P. Kuneika.

REKLAMA

REKLAMA

Seriale „Emigrantai. Apelsinai“ vaidina: Audrius Bružas, Marius Pocevičius, Valentinas Krulikovskis, Larisa Kalpokaitė, Ugnė Zavistauskaitė, Genadijus Babincevas – Henry Match, Petras Kuneika, Elina Bojarkina ir kt.

Intriguojantis, šildantis saule ir juoku serialas „Emigrantai. Apelsinai“ – per naujos kartos televiziją „Go3“.