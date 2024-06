„Peaky Blinders“ taps filmu: paaiškėjo, ar jame vaidins Cillianas Murphy

Transliavimo milžinė „Netflix“ birželio 4-ąją patvirtino šią žinią socialiniame tinkle „X“ kartu su scenarijaus nuotrauka.

„Tommy Shelby sugrįžta. Filmas „Peaky Blinders“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliks Cillianas Murphy, pasirodys „Netflix“, – rašoma žinutėje.

Hitu tapusioje BBC dramoje, kuri buvo rodoma šešis sezonus nuo 2013 m. iki 2022 m., buvo sekamas Birmingemo gangsterių gyvenimas XX a. pradžioje.

C. Murphy atliko pagrindinį vaidmenį visą serialo rodymo laiką.

„Atrodo, kad Tommy Shelby su manimi nesibaigė. Labai malonu, kad vėl bendradarbiausiu su Stevenu Knightu ir Tomu Harperiu kuriant „Peaky Blinders“ kino versiją. Šis filmas skirtas gerbėjams“, – komentavo C. Murphy.

