Paviešino, kaip didžiausių lūpų savininkė atrodė prieš operacijas: sunku suvokti

Ji jau nebesuskaičiuoja, kiek kartų per metus buvo švirkščiama – tačiau neseniai susidūrė su problema, skelbė dailystar.co.uk.
Susidūrė su probelmomis
Nepaisant didelio noro tęsti lūpų užpildų procedūras, 28 metų moteris dabar sunkiai randa gydytoją, kuris sutiktų atlikti šias procedūras. Nenuostabu, kad kai kurie pradėjo nerimauti dėl didžiulių lūpų poveikio Andreos sveikatai.
Situacija pablogėjo tiek, kad kai kurie net atsisako atlikti įprastas medicinines procedūras šiai influencerei.
Kai Andrea šių metų pradžioje nulūžo dantis valgant šokolado batonėlį, kelias savaites negalėjo išspręsti problemos, nes odontologai atsisakė ją gydyti.
Anksčiau ji sakė: „Jie tiesiog pasakė, kad nenori dirbti su mano dantimi, nes turiu tokias dideles lūpas. Akivaizdu, kad jie jaučia pasibjaurėjimą ir tam tikrą pašaipos atspalvį man.“
i pridūrė: „Aš nesuprantu, kaip jie gali man atsisakyti tik dėl mano didžiulių lūpų. Laikau jų elgesį su manimi itin nepagarbiu.“
Odontologai nėra vieninteliai, kuriems kyla rūpesčių – Andrea taip pat sunkiai randa kosmetikos gydytojus, kurie sutiktų dirbti su ja. Anksčiau ji už injekcijas mokėdavo 170 eur, dabar už vizitą pas gydytoją kitame mieste tenka pakloti 550 eur., tačiau Andrea nė kiek nesiskundžia ir mielai sumoka papildomai.
Buvusi psichologijos studentė sakė: „Visi mano miesto estetinių procedūrų gydytojai atsisako man daryti naujus lūpų užpildus. Jie visi manė, kad tai per daug ir nerimavo dėl lūpų, nes tai gali sutrikdyti kraujo tiekimą.“
Ji taip pat atskleidė: „Daugelis jų nerimauja dėl savo reputacijos. Mano paskutinis gydytojas sakė, kad mano lūpos atrodo bjauriai, ir kaltino pats save dėl jų išvaizdos. Aš nesipriešinau, nes nenoriu ginčytis. Tad tiesiog radau kitą gydytoją.“
Moters gerbėjai baiminasi, kad jos lūpos atrodo kaip po alerginės reakcija. Be to, jos šeima ragino ją atsargiau elgtis su kosmetinėmis procedūromis. Tačiau ji atsisako klausyti šių įspėjimų ir net svarsto keliauti į užsienį, kad išlaikytų savo lūpų dydį.
Ji pridūrė: „Aš niekada nepasidavusi lūpų didinimui. Mano šeimai šios procedūros nepatinka – jie jas laiko žalingomis – tačiau man jos svarbios. Be to, kad suteikia veidui apimties, jos taip pat drėkina ir palaiko audinius sveikus.“
Kol kas Andrea su užpildais nepatyrė jokių alerginių reakcijų, nes jos organizmas juos gerai toleruoja. „Mano naujasis gydytojas neturi nieko prieš daryti man daugiau procedūrų, tad aš ir toliau lankysiuosi pas jį. Jei ateityje reikės vykti į užsienį, tai padarysiu. Aš niekada nesustosiu“, – sakė ji.
