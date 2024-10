Paviešino, kaip atrodo viešbutis, kuriame iš balkono iškrito 31-erių atlikėjas

Incidentas įvyko trečiadienį, apie 17 val. vietos laiku. Liamo kūnas buvo rastas viešbučio „Casa Sur Palermo“ vidiniame kieme. Buenos Airių greitosios pagalbos tarnybos atstovas Alberto Crescenti patvirtino, kad dainininkas iškrito iš maždaug 40 metrų aukščio.

Greitosios pagalbos automobilis į įvykio vietą atvyko vos po kelių minučių, tačiau Liamo patirti sužalojimai buvo nesuderinami su gyvybe, todėl jo atgaivinti nepavyko, rašo mirror.co.uk.

Pagal tarnybos atstovą, viešbučio personalas iškart iškvietė pagalbos tarnybas. Tačiau tragedijos išvengti nepavyko. Liamo kūnas išsiųstas skrodimui, o vietos policija pradėjo tyrimą, siekdama išsiaiškinti tikslias nelaimės aplinkybes.

Viešbutis, kuriame žuvo Liam Payne (4 nuotr.) Viešbutis, kuriame žuvo Liam Payne (nuotr. TripAdvisor) Viešbutis, kuriame žuvo Liam Payne (nuotr. TripAdvisor) Viešbutis, kuriame žuvo Liam Payne (nuotr. TripAdvisor) Viešbutis, kuriame žuvo Liam Payne (nuotr. TripAdvisor)

Įvykiai prieš tragišką kritimą

Kaip paaiškėjo vėliau, dar prieš tragediją viešbučio „Casa Sur Palermo“ darbuotojai buvo susirūpinę dėl Liamo elgesio ir net du kartus skambino pagalbos tarnyboms.

Viešbučio vadybininkas pranešė, kad dainininkas elgėsi agresyviai, niokojo savo kambarį ir galimai buvo apsvaigęs nuo narkotikų. Jis išreiškė nerimą, kad Liamo gyvybei gali grėsti pavojus, nes jo kambarys buvo su balkonu, iš kurio galėjo įvykti nelaimė. Viešbučio registratūros darbuotojas skubiai paprašė atsiųsti greitąją pagalbą.

Deja, nors skambučiai buvo atlikti laiku, pagalbos tarnybos į įvykio vietą nespėjo atvykti prieš įvykstant tragedijai. Nelaimė įvyko greitai, o viešbučio darbuotojai nesugebėjo sustabdyti dainininko nuo lemtingo žingsnio.

Liamo paskutinės akimirkos socialiniuose tinkluose

Vos keliomis valandomis prieš mirtį Liamas Payne'as socialinėje žiniasklaidoje dalijosi akimirkomis iš savo atostogų Buenos Airėse. Savo „Snapchat“ paskyroje jis įkėlė nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose matėsi jis pats ir jo mergina Kate Cassidy. Jie kartu mėgavosi pusryčiais ir kava, o Liamas savo gerbėjams pranešė apie planus žaisti polo.

Viename vaizdo įraše Liamas paminėjo, kad jie apsistojo pas draugą ir juokaudami vadino save „nevykėliu“, nes tiek laiko praleido pas jį. Jis taip pat atskleidė, kad kelionės į Argentiną tikslas buvo ne tik atostogos, bet ir noras susitikti su buvusiu „One Direction“ grupės nariu Niallu Horanu.

Liamas planavo susitikti su Niallu po ilgo laiko nesimatymo ir aptarti keletą asmeninių reikalų. Jis pabrėžė, kad tarp jų nėra jokių blogų emocijų, tačiau norėjo išlyginti tam tikrus klausimus.

Prabangaus viešbučio, tapusio tragedijos vieta, aprašymas

„Casa Sur Palermo“ viešbutis, kuriame įvyko tragedija, yra prabangus keturių žvaigždučių viešbutis, įsikūręs moderniame Palermo Holivudo rajone Buenos Airėse.

Šis viešbutis garsėja savo išskirtine terasą su vaizdu į miestą, prabangiais kambariais, minimalistiniu dizainu ir šiuolaikišku interjeru. Jame taip pat yra SPA centras, baseinas ir sauna, o svečiai gali mėgautis įvairiomis patogybėmis.

Viešbutyje yra 61 modernus kambarys, kurių interjeras pasižymi medinėmis grindimis, subtiliomis tekstūromis ir elegantišku stiliumi. „Casa Sur Palermo“ yra populiarus tarp turistų, ieškančių prabangos ir komforto Buenos Airių širdyje, todėl šios tragedijos įvykis dar labiau šokiravo tiek viešbučio svečius, tiek jo darbuotojus.

Gerbėjai ir draugai išreiškia pagarbą Liamui

Po Liamo Payne'o mirties jo gerbėjai ir draugai visame pasaulyje suskubo išreikšti savo pagarbą ir liūdesį. Prie viešbučio Buenos Airėse susirinko didžiulės minios širdį suspaudusių gerbėjų, kurie tiesiog negalėjo patikėti, kad jų mėgstama žvaigždė žuvo. Daugelis jų teigė, kad Liamas buvo jų jaunystės įkvėpimas, o jo mirtis neleidžia suvokti, kad „One Direction“ grupė niekada nebegrįš.

Viena iš gerbėjų, 21 metų Isabella Milesi, teigė: „Niekada negalvojau, kad Liamas mirs toks jaunas. Jis buvo mano mėgstamiausias grupės narys, ir tai tiesiog neįtikėtina.“

Kita gerbėja, aštuoniolikmetė Juana Relh, sakė: „Mano meilė „One Direction“ prasidėjo vaikystėje, ir žinia apie Liamo mirtį tiesiog mane sukrėtė.“

Savo skausmu dalijosi ir garsūs Liamo draugai. Harry Styleso mama savo „Instagram“ paskyroje paskelbė juodą paveikslą, ant kurio buvo pavaizduota sudaužyta širdis, ir prirašė: „Tiesiog berniukas...“.

Socialinėje žiniasklaidoje taip pat pasirodė daugybė įrašų su padėkos žodžiais Liamui, kurie pabrėžė jo talentą, charizmą ir neįkainojamą indėlį į muzikos pasaulį.

Liamo Payne'o karjera ir palikimas

Liamas Payne'as tapo žinomas dar 2008 m., kai pirmą kartą pasirodė britų talentų šou „The X Factor“. Nors pirmasis bandymas nebuvo sėkmingas, po dvejų metų jis grįžo į šou ir kartu su Niallu Horanu, Harry Stylesu, Zaynu Maliku ir Louisu Tomlinsonu sudarė grupę „One Direction“. Grupė tapo pasauline sensacija, o jų dainos „What Makes You Beautiful“, „Story of My Life“ ir „Best Song Ever“ tapo hitais visame pasaulyje.

Po grupės iširimo 2016 m., Liamas pradėjo solinę karjerą. Jis išleido daugybę sėkmingų singlų, tokių kaip „Strip That Down“ ir tapo viena iš ryškiausių muzikos industrijos žvaigždžių. Tačiau, nepaisant sėkmingos karjeros, Liamas niekada neišvengė asmeninių sunkumų, įskaitant kovas su priklausomybėmis ir viešus santykių išbandymus.

Liamo Payne'o mirtis ne tik sukrėtė milijonus gerbėjų, bet ir paliko neišdildomą tuštumą muzikos pasaulyje. Jo talentas, įtaka ir charizma buvo neįkainojami, o jo mirtis atėjo per anksti. Liamas buvo vos 31 metų, tačiau per savo trumpą gyvenimą jis paliko neabejotiną pėdsaką muzikos istorijoje.

Jo gerbėjai, draugai ir šeima prisimins jį kaip talentingą ir šviesų žmogų, kuris paliko didžiulį palikimą tiek „One Direction“ gerbėjų, tiek muzikos pasaulyje. Liamo Payne'o mirtis yra skaudus priminimas, kaip trapus gali būti gyvenimas, tačiau jo muzika ir įtaka gyvuos amžinai.