Paviešino, kaip atrodo dar vienas Pabradės pelkėje dingęs karys 

„Mes vis dar puoselėjame viltį ir meldžiamės, bet viską atiduodame į Viešpaties rankas“, – šeštadienio vakarą laikraščiui „Pacific Daily News“ sakė V. Floresas.

Taitano ir dar trys kariai buvo paskelbti dingusiais be žinios po to, kai antradienį per pratybas Lietuvoje jų šarvuotasis automobilis M88 „Hercules“ buvo rastas paskendęs pelkėje, rašo guampdn.com.

Kariai dingo per taktinius mokymus Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.

Incidento metu Taitano buvo išvykęs į Lietuvą vykdyti bendros mokymo misijos, o prieš tai buvo dislokuotas Gruzijoje, teigė jo dėdė.

Floresas sakė, kad jo sūnėnas, kuris mokėsi Okkodo vidurinėje mokykloje, vos prieš kelerius metus įstojo į kariuomenę.

„Jis buvo pagarbus jaunuolis, džiaugėsi, kad įstojo į kariuomenę ir pradės naują gyvenimą. Mes juo labai didžiavomės“, – sakė Floresas.

Taitano motina Helen Gogo atsisakė komentuoti, tačiau paprašė visuomenės toliau melstis už jos sūnų.

Kitas iš dingusių JAV karių identifikuotas kaip seržantas Edvinas Benas Franco, JAV tarnavęs Fort Stewart karinėje bazėje, pranešė „11 Alive“.

Žurnalistas Cody Alcornu kalbėjosi su dingusio kario žmona Georgia Franco. Moteris sunkiai sulaikė emocijas – spalį jiems gimė sūnus, o dabar tenka gyventi nežinomybėje.

„Didžiausia mūsų, kariškių sutuoktinių, baimė – sulaukti beldimo į duris“, – sakė žmona.

