Paulius Kaupelis apie darbą, augintinius ir mylimąją Ingą Jankauskaitę: santykiuose svarbiausi 2 dalykai

Ši veikla suartino jį ir su mylima moterimi – aktore bei dainininke Inga Jankauskaite, kuri taip pat yra didelė gyvūnų mylėtoja. Kartu jie dalijasi bendru požiūriu į augintinių gerovę.

TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“ prasidėjo dar kitame kanale. Prieš septynerius metus buvo laida „Gyvūnų policija“, kurios tikslas buvo išgelbėti kuo daugiau vargstančių gyvūnų – prie būdų pririštų šuniukų, apleistų kačiukų.

Pasitelkė žinomus žmones

Kaip pasakoja Paulius, jie gelbėjo ir žirgus, karves bei kitus naminius gyvulius, tačiau didžiausią dėmesį skyrėme šunims ir katėms. Tuo metu jie su gyvūnų prieglaudos „SOS gyvūnai“ įkūrėja Ilona kartu važinėdavo po visus Lietuvos regionus ir padėdavome beglobiams gyvūnams:

„Matydavome šunis, kurie neturėjo net vienos kojos, bet vis dar buvo pririšti prie būdos ir gyveno baisiomis sąlygomis. Kartais tokius gyvūnus tiesiog paimdavome, nes tai buvo akivaizdus žiaurus elgesys ir jų šeimininkai sutikdavo juos atiduoti, kad galėtume jais pasirūpinti.“

Praėjus tam tikram laikui P. Kaupelis nusprendė pakeisti laidos pobūdį. Žinoma, gyvūnų gelbėjimas niekur nedingo – prieglaudos ir toliau rūpinasi benamiais ir skriaudžiamais gyvūnais. Tačiau jis suprato, kad reikia laidos, kuri šviestų žmones, mokytų juos rūpintis gyvūnais, parodytų, kad tai – atsakomybė.

Gyvūnas yra gyvas sutvėrimas, kuriam reikia priežiūros, finansinių išteklių ir laiko. Tai nėra interjero detalė ar žaislas – tai šeimos narys, turintis savo gyvenimą, charakterį, netgi požiūrį į tam tikrus žmones ir aplinką. Kaip sako Paulius, mes privalome gerbti ir rūpintis tais, kuriuos priimame į savo namus.

„Kad šį požiūrį perteikčiau kuo plačiau, nusprendžiau pasitelkti žinomus žmones. Jie tampa pavyzdžiu visuomenei, parodo, kaip reikia rūpintis augintiniais. Be to, tai pritraukia žiūrovų dėmesį.

Net ir tie garsūs žmonės, kurie nenori viešinti savo asmeninio gyvenimo, mielai pasakoja apie savo gyvūnus – kaip jie atsirado šeimoje, kaip jais rūpinasi, kokie nuotykiai juos sieja. Per tokius asmeninius pasakojimus visuomenė geriau supranta, kaip atsakingai reikia elgtis su gyvūnais“, – tikina gyvūnų mylėtojas.

Laidoje rodoma, kaip tinkamai rūpintis augintiniais

Laidoje taip pat pateikiami ekspertų patarimai, už kuriuos laidos vedėjas yra dėkingas „Kika“ savininkams – jie padeda šiai laidai gyvuoti ir prisideda prie idėjos, kad žmones reikia šviesti apie tinkamą gyvūnų priežiūrą:

„Žinome, kad gyvūnų prekių parduotuvių yra daugybė, tačiau svarbu suprasti, kaip tinkamai pasirinkti produktus savo augintiniui. Pavyzdžiui, renkantis kraiką katėms, svarbu ne tai, kas patogiau šeimininkui, o kas geriausia pačiai katei.

Norime padėti žmonėms suprasti, kaip priimti geriausius sprendimus, kad jų augintiniai būtų laimingi. Taip pat mokome, kaip tinkamai kirpti šuns nagus, kad jam nesukeltume streso. Net ir šiandien tenka girdėti istorijas apie tai, kaip kai kurie veterinarai nežino, kaip teisingai nukirpti šuniui nagus. Ne kartą yra buvę atvejų, kai draugai skambina man ir prašo atvažiuoti padėti. Todėl savo laidose rodome, kaip tinkamai rūpintis augintiniais – pradedant mityba, priežiūros priemonėmis ir baigiant dresūra.“

Laidoje taip pat jie pateikia dresūros pamokėles. Jose aiškina, kaip susibendrauti su šunimi, išmokyti jį pagrindinių komandų, tačiau svarbiausia – kaip suprasti ir pažinti savo augintinį. Taip pat jie yra parengę keletą dresūros pamokų katėms. Nors katės yra kiek kitokie gyvūnai nei šunys ir ne visas lengva treniruoti, vis dėlto tai įmanoma.

Namų vaizdeliai

Pasak Pauliaus, kad laida būtų dar įdomesnė, jis nusprendė įtraukti ir smagiausių namų vaizdelių konkursą. Žmonės gali siųsti vaizdo įrašus su savo augintiniais. Kiekvieną savaitę jie sulaukia dešimčių, o kartais net šimtų vaizdelių iš gyvūnų mylėtojų.

Atrenka juokingiausius ir smagiausius įrašus, o Paulius juos įgarsina – jei reikia, prideda balsą, tarsi pats gyvūnas kalbėtų apie savo veiksmus.

„Žinau, kad žmonėms tai patinka, nes jie ne tik pamato savo augintinį per televizorių, bet ir turi galimybę laimėti simbolinį prizą. Be to, kiekvienos savaitės laimėtojai patenka į finalą, kuriame stengiamės padovanoti tokį prizą, kurio norėtų kiekvienas.

Tai gali būti galingas dulkių siurblys – itin reikalingas kiekvienam gyvūnų augintojui, taip pat paspirtukai, televizoriai ar net „Kamado“ kepsninės“, – šypteli pašnekovas.

Žinomi žmonės noriai sutinka dalyvauti laidoje

Ši laida gyvuoja jau šeštąjį sezoną. Šiuo metu TV3 kanale. Kai Paulius ją pradėjo rengti, galvojo – kiek gi gali būti Lietuvoje augintojų, žinomų žmonių, kurie turi gyvūnus ir sutiktų įsileisti juos į savo šeimą, papasakoti savo istoriją? Galbūt net jų vaikai galėtų pasidalyti patirtimi apie augintinį, kaip su juo sutaria.

Anot P. Kaupelio, kasmet, kiekvieną sezoną, išleidžiama apie 40 laidų, vadinasi – 40 herojų. Neįtikėtina, bet laidoje dalyvavo daugybė žinomų žmonių – nuo Vaido Baumilos iki Jessica Shy, nuo Vido Bareikio iki karo policijos kinologų:

„Tad nėra sunku rasti herojų, nes daugelis žinomų žmonių augina gyvūnus. Šiuo metu deriname interviu net su prezidentu, kad jis papasakotų apie savo augintinį. Taip pat jau sutarta su Seimo pirmininku.

Be to, vis daugiau žmonių įsigyja augintinius. Pavyzdžiui, Merūnas Vitulskis su Erika vaikams padovanojo augintinį. Jie net su manimi konsultavosi, nes matė laidą ir domėjosi, kas geriausia vaikams. Visada sakau, kad augintiniu pirmiausia turi rūpintis suaugęs žmogus, o vaikams tai – puikus pavyzdys, kaip mylėti ir prižiūrėti gyvūną.“

Paulius pastebi, kad per laidos gyvavimo metus požiūris į gyvūnus labai pasikeitė:

Jei palyginčiau situaciją prieš 5 metus ir dabar, matau, kad žmonės jau geriau supranta, kaip bendrauti su šunimis, kaip pasirūpinti katėmis, kad jos jaustųsi patogiai. Jie žino, kad katės tualetas turi būti tvarkingas, kad jai būtų malonu juo naudotis. Akivaizdu, kad švietimas duoda naudos ir neabejoju, kad mūsų laida prie to prisideda.“

Legendinis vokiečių aviganis Brasas

Daugelis žiūrovų prisimena Pauliaus ištikimą bendražygį – vokiečių aviganį Brasą. Kokia buvo jo reikšmė laidoje ir vyro gyvenime?

Pasak Pauliaus, rimtas domėjimasis dresūra ir noras gilintis į šią sritį profesionaliai prasidėjo nuo jo. O Brasas buvo ir aktorius! Prodiuserių ir režisierių pripažintas geriausiu Lietuvoje keturkoju aktoriumi.

Tikriausiai daugelis atsimena serialą „Inspektorius Mažylis“, kuriame Brasas vaidino Mažylį. Aktoriai džiaugėsi jo partneryste, o užduotys tekdavo nelengvos: gelbėti skęstantįjį, sulaikyti nusikaltėlį ir ko tik pareikalaudavo filmo ar serialo scenarijus.

„Vėliau Brasas daug metų su manim vedė ir „Gyvūnų pasaulį“, išleidus jį gyvent oraus senjoro gyvenimo, Brasą pakeitė Pieva. O dabar šunys dažnai keičiasi, noriu kad žiūrovai pamatytų kuo daugiau įvairių šunų“, – pasakoja P. Kaupelis.

Pažintis su Inga Jankauskaite

Ar Inga Taip pat yra gyvūnų mylėtoja? Paulius atsako, kad jo moteris yra tikra gyvūnų mylėtoja:

„Mes buvome pažįstami seniai, tačiau iš tiesų mus suvedė Pievutė, Ingos šuo priglausta iš „Linksmųjų pėdučių“. Atvažiavau filmuot jų laidai, o tada palaipsniui Pievutė tapo ir mano gyvenimo dalis. Aišku mus sieja bendras požiūris į gyvūnus, kitaip net nebūtų įmanoma manau.

Dabar Inga ir pati labai nemažai nusimano apie šunis, jų psichologiją ir dresūrą, kad pati laisvai galėtų patart ar konsultuot.

Ji dalyvauja mano kūrybinėje veikloje, padeda, pataria, kaip ir aš jos. Mes vienas kitam didelė parama ir pagalba, o iš viso to gimsta įdomus bendras gyvenimas. Mūsų, ne tik kaip poros, bet ir kaip profesionalų.“

Pagarba, pasitikėjimas – tai svarbiausia santykiuose

Tiek Inga, tiek Paulius yra žinomi žmonės, turintys intensyvų darbo grafiką. Kaip jie randa laiko vienas kitam?

Pasak Pauliaus, tai nėra paprasta, nes reikalauja kruopštaus planavimo, derinimo ir derinimosi:

„Svarbu jausti, kad tas žmogus yra šalia ir tu nori būti su juo. Kai yra noras būti kartu, laiko visada atsiranda. Keliones kartu planuojam, nors kartais būna ir spontaniškų pabėgimų, tačiau vis dėl to esminis dalykas – noras būti kartu. Ir kai tas noras yra, visada atsiranda laiko.“

P. Kaupelis neslepia, kad pagarba, pasitikėjimas – tai svarbiausia santykiuose. Pasak jo, taip pat labai svarbu išlikti įdomiais vienas kitam, atsakyti už savo veiksmus ir nebandyti vienas kito keisti ar kelti vienas kitam nerealistinių lūkesčių:

„Kai yra pagarba ir atsakomybė, tada meilė auga ir niekur nedingsta. Negali palikti to savieigai, reikia pastangų ir apsisprendimo. Kartais tiesiog pabėgti nuo kasdienių rūpesčių, kalbėtis, priimti ir nekeisti. Esminis dalykas – stipri draugystė ir noras būti kartu. Kai tai yra, meilė natūraliai auga.“

Paklaustas apie ateities planus, Paulius nusišypso ir atsako, kad jų gyvenimas yra vienas didelis bendras projektas.

„Psichologai sako, kad reikia gyventi dabartimi, negaliu nesutikti: to ir mokomės iš gyvūnų – būti čia ir dabar, mėgautis ir vertinti ką turi dabar. Teoriškai tai aišku ir paprasta, o praktikoje sunkiausia užduotis. Abu su Inga vis pastabdom vienas kitą. Vis primenam ir gaunam iš to jėgų.

Ateitį planuojam, jai ruošiamės, bet gyvenam šiandien“, – užbaigia Paulius.