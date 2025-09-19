Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pasklidus melagingai informacijai apie nėštumą – Inga Stumbrienė nesusilaikė

2025-09-19 12:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 12:47

Inga Stumbrienė atsidūrė nemalonioje situacijoje – žiniasklaidoje pasklido dviprasmiška naujiena apie neva ketvirtąjį jos nėštumą. Išvydusi, ką jai rašo žmonės, moteris nusprendė netylėti.

Inga Stumbrienė su šeima (nuotr. D. Kučio)

Inga Stumbrienė atsidūrė nemalonioje situacijoje – žiniasklaidoje pasklido dviprasmiška naujiena apie neva ketvirtąjį jos nėštumą. Išvydusi, ką jai rašo žmonės, moteris nusprendė netylėti.

Ketvirtadienį vienas naujienų portalas publikavo straipsnį, kuriame rašoma apie neva pasklidusias kalbas dėl ketvirtojo I. Stumbrienės nėštumo.

Inga Stumbrienė nusprendė netylėti

Nors moteris šias kalbas paneigė, pasirodžius publikacijai, ji sulaukė daugybės žinučių, kuriose žmonės ją sveikina dėl ketvirtojo nėštumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks nesusipratimas paskatino I. Stumbrienę prabilti – socialiniuose tinkluose ji paviešino įrašą, kuriuo neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.

Įraše moteris dar kartą pabrėžė, kad kalbos apie ketvirtąjį nėštumą yra netiesa.

„Spėkite, koks portalas daugiau negaus leidimo viešinti mūsų šeimos nuotraukų?! 

Taip, taip, tas pats, kuris dviprasmiškai aprašo mano padidėjusį pilvuką po labdaringos vakarienės..

Iš pradžių net nekreipiau dėmesio, bet kai tas pats straipsnis spausdinamas kelis kartus, o į mano telefoną nesustojamai plūsta žinutės su sveikinimais supratau, kad turiu kažką daryti..“ – apmaudo neslėpė I. Stumbrienė.

