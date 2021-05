Pasinerkite į jausmų sūkurį kartu su TV3 ir TV8: meilės išsiilgusiems žiūrovams – net 4 užburiančios premjeros

Tačiau dėl tikrų jausmų visų serialų herojams teks nemažai pasistengti, o kai kuriems – išgyventi ir didžiules aukas. Pralietas kraujas, meilės trikampiai ir žiaurios apgaulės – populiarūs serialai nustebins neįtikėtinais likimo vingiais.

„Tik tu – mano meilė“. Nuo gegužės 11 d. 12.55 val. darbo dienomis per TV3 ir TV3 Play. Indų serialas „Tik tu – mano meilė“ žiūrovus privers patikėti besąlygiška ir viską nugalinčia meile. Tačiau ne viskas taip paprasta – geriausi draugai, kurie vėliau įsimyli, turi patirti begalę tragedijų ir netgi pralieti kraują, kad jų gyvenimo keliai ir vėl susijungtų.

Ranviro ir Ishaani gyvenimams buvo lemta susisieti nuo vaikystės – Ranviro šeima dirbo turtingam Ishaani patėviui. Vos pamatęs Ishaani, vaikinas ją pamilo, tačiau puikiai suvokdamas, kad jiedu yra iš skirtingų pasaulių, savo jausmų jai taip ir neatskleidė. Deja, vėliau abi šeimos susipyksta, o po kelių metų likimas iškrečia pokštą – situacija netikėtai apsisuka. Dabar Ranviras – turtingas verslininkas, o Ishaani šeima, po jos patėvio mirties, ima skursti. Ranviras daro viską, kad savo gyvenimo meilę išgelbėtų – net sutinka ją vesti, kai vestuvių dieną ją palieka sužadėtinis. Laikui bėgant Ishaani ir vėl prisileidžia Ranvirą, ima žavėtis jo besąlygiška meile ir jausmų tikrumu. Deja, čia juos prisiveja praeitis... Kaip išlikti kartu, jei visi aplinkiniai daro viską savo galioje, kad tam sutrukdytų? Kaip atrasti savyje stiprybės atleisti ir pamatyti, kas iš tiesų nori gero, o kas – tik žaidžia jausmais? „Tik tu – mano meilė“ – serialas apie tikrą meilę ir draugystę.

„Rojus“. Nuo gegužės 19 d. 11.50 val. darbo dienomis per TV3 ir TV3 Play. Ukrainiečių serialas pakvies drąsiai svajoti ir neabejoti savo jėgomis kartu su pagrindine heroje Nina bei intriguojančia jos gyvenimo istorija. Tai – įkvepiantis pasakojimas apie merginą, kurios drąsai nėra jokių ribų. Praradusi abu tėvus, 18-metė našlaitė Nina nepasiduoda sielvartui ir leidžiasi į iššūkių kupiną kelionę tikslų įgyvendinimo link – mergina svajoja atidaryti savo viešbutį. Talentinga ir ne vieną kabą mokanti Nina ne tik bando perkąsti viešbučių valdymo meną universitete, bet ir siekia gauti su tuo susijusį darbą.

REKLAMA

Iš mamos paveldėjusį puikų skonį ir suvokimą apie išskirtinį dizainą, Nina bando įsidarbinti prabanga alsuojančiame viešbutyje „Rojus“, kuriame dirba ir jos dėdė. Jos atkaklumas ir siekis tobulėti nelieka nepastebėti – Niną pamato turtuolė viešbučių tinklo savininkė. Pelniusi jos palankumą, Nina svajonių viešbutyje ima dirbti kambarine. Deja, ne viskas taip paprasta – Ninos kelyje pasitaikys daug kliūčių, o jos naivumu bandys pasinaudoti ir piktadariai. Kelyje link tikslų išsipildymo, Ninai teks susidurti su galybe pamokų ir darbe, ir meilėje. Darbas 5 žvaigždučių viešbutyje ims keisti pačios Ninos likimą – tik ar į gerą? Serialas „Rojus“ padės patikėti svajonėmis!

„Vilties spindulys“. Nuo gegužės 24 d. 9.40 val. darbo dienomis per TV3 ir TV3 Play. Turkų serialas atskleidžia skaudžią išskirtos šeimos istoriją. Mintys apie šeimynišką idilę jiems liko tolima svajone – likimas jiems buvo numatęs kitokį scenarijų. Besilaukianti Ipek ir jos vyras Omaras planavo gražų šeimyninį gyvenimą, tačiau tarsi iš giedro dangaus, juos paliečia net dvi tragedijos – Omaras pasodinamas į kalėjimą, o sielvartaujanti Ipek galvoja, kad neteko vaikelio.

Vis dėlto pasirodo, kad tokį Ipek, Omaro ir jų atžalos likimą apsprendė godūs artimieji – Omaras iš tiesų nekaltas ir į kalėjimą yra pasodintas tyčia, o jo ir Ipek dukra – gyva. Su laiku ima aiškėti tai, ką taip ilgai bandė nuslėpti pasipelnyti siekę giminaičiai. Ar pavyks didžiulį skausmą patyrusiai ir artimųjų supriešintai šeimai ir vėl atrasti vienas kitą ir patikėti meile? Kaip įveikti viską aprėpiančią širdgėlą? Intriguojanti kova su likimu – seriale „Vilties spindulys“!

„Įsimylėjusios moterys“ – nuo gegužės 15 d. savaitgaliais 17.05 val. per TV8 ir TV3 Play. Rusų seriale „Įsimylėjusios moterys“ – 4 skirtingų, tačiau nuo vaikystės viena be kitos gyvenimų neįsivaizduojančių draugių istorija. Katia – gydytoja, kuriai nėra lygių. Svetlana – sėkminga verslininkė, kuri, panašu, rado ir tobulą vyrą. Tamara – laiminga 2 vaikų mama, o Ženia – talentinga nekilnojamo turto agentė. Visos moterys svajoja įsimylėti, tačiau gyvenimas joms pažers daugybę netikėtumų. Įtraukiantis, be galo moteriškas ir tikras serialas „Įsimylėjusios moterys“ primins pirmuosius įsimylėjimo džiaugsmus bei tai, kad jokios negandos nesitęsia amžinai. Ar pavyks draugėms pasiekti tikslą, o visus sunkumus įveikti drauge? Pamatykite jau visai netrukus, seriale „Įsimylėjusios moterys“!

Nepraleiskite progos pamatyti ir pasinerti į tikrų jausmų sūkurį kartu su TV3, TV8 ir TV3 Play!