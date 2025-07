Pasaulinės žvaigždės koncerte – netikėta staigmena: uždainavo lietuviškai

Po Vilnių dieną nuskalbusios liūties prasisklaidžius debesims į Valdovų rūmų Didįjį kiemą minios susirinko išgirsti britų muzikos žvaigždę B. Clementine.

Benjamin Clementine koncerte – staigmena lietuviams

Koncerte skambėjo žinomiausios atlikėjo dainos: „I Won't Complain“, „Adios“, „Nemesis“, „Winston Churchill's Boy“, klausytojai išgirdo ir naujausias dainas „Toxicaliphobia“.

O štai B. Clementine užtraukus dainą „Condolence“, dainos pabaigoje susirinkusiųjų laukė staigmena – atlikėjas dainą pradėjo dainuoti lietuviškai.

Išversti dainos tekstą „I'm sending my condolence, I'm sending my condolence to fear / I'm sending my condolence, I'm sending my condolence to insecurities“ padėjus vienai iš mikro-orkestro narių, garsaus atlikėjo lūpas paliko lietuviški žodžiai.

„Aš siunčiu užuojautą, aš siunčiu užuojautą baimei / Aš siunčiu užuojautą, aš siunčiu užuojautą nepasitikėjimui“, – taip dainavo B. Clementine, o vėliau dainuoti pasijungė pilnas Valdovų rūmų Didysis kiemas.

Šiam pasirodymui ypatingumo suteikė ir faktas, kad jis vienas paskutiniųjų – atlikėjas pranešė, kad pamažu atsitraukia nuo scenos. Ketvirtasis ir paskutinysis albumas „Sir Introvert and the Featherweights“ taps simboliniu atsisveikinimu su etapu muzikoje.

Kaip buvo rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai, po koncerto B. Clementine su savo komanda planuoja dar kelias dienas pasilikti Vilniuje. Yra tikimybė, kad šią viešnagės atkarpą jis skirs paskutiniams darbams prie naujojo albumo kūrinių.

Liepos 14–25 d. festivalyje „Midsummer Vilnius“ melomanų laukia įspūdingi pasirodymai – unikalus, niekur nematyto formato „Free Finga“ pasirodymas su styginiais, į festivalį sugrįžta operos superžvaigždė Violeta Urmana, atvyksta „Grammy“ laureatė, džiazo legenda Dee Dee Bridgewater, laukia melomaniški orkestriniai junginiai su Fink, Jazzu bei Andriumi Mamontovu – ir daugelis kitų.